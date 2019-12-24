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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1246124712481249

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 00:12

  Кассандра написав:
  Вадимка написав:
  melkh написав:Вадимка дайте загалу знати, що там у вас?

Дали 3 рабочих дня.Потом отпишусь.
3 дня на что? Предоставить доки о происхождении средств, я правильно понимаю?
Пояснити що це за операции.Предоставить квитанции куда и кому.И доки,но это не проблема.Это купонные выплаты.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 00:28

  greenozon написав:
  Вадимка написав:Здравствуйте!Сегодня банк заблокировал все карты и разорвал отношения просто без причины.Без звонков и каких нибудь предупреждений.Как такое может быть?Лорды где вы



тероризмом займаєтесь?
порошок продаєте?
:shock: :?: :!:
доречі, порошком займатись - це яка група ФОП?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5193
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