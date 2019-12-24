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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 сер, 2024 00:12
Кассандра написав: Вадимка написав: melkh написав:Вадимка
дайте загалу знати, що там у вас?
Дали 3 рабочих дня.Потом отпишусь.
3 дня на что? Предоставить доки о происхождении средств, я правильно понимаю?
Пояснити що це за операции.Предоставить квитанции куда и кому.И доки,но это не проблема.Это купонные выплаты.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 00:28
доречі, порошком займатись - це яка група ФОП?
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