Пояснити що це за операции.Предоставить квитанции куда и кому.И доки,но это не проблема.Это купонные выплаты.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 сер, 2024 00:12
Пояснити що це за операции.Предоставить квитанции куда и кому.И доки,но это не проблема.Это купонные выплаты.
Додано: Нед 04 сер, 2024 00:28
Додано: Пон 05 сер, 2024 13:56
Re: Sense Bank
Колеги підкажіть. Змінили тарифи заднім числом з 01.04.24 по Фгвфо. Перший раз списали абонплату, але респект банку, повернули.
Чи можно юзати Хамелеон як дебітку Фгвфо?
Депозити 7 днів закрити, перевести на Хамелеон, і знову відкрити?
Дебетку потім закрити.
Нема часу по 10 платежів робити. Хамелеоном як кредиткою не користуюсь.
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