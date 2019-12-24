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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1246124712481249

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 00:12

  Кассандра написав:
  Вадимка написав:
  melkh написав:Вадимка дайте загалу знати, що там у вас?

Дали 3 рабочих дня.Потом отпишусь.
3 дня на что? Предоставить доки о происхождении средств, я правильно понимаю?
Пояснити що це за операции.Предоставить квитанции куда и кому.И доки,но это не проблема.Это купонные выплаты.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 00:28

  greenozon написав:
  Вадимка написав:Здравствуйте!Сегодня банк заблокировал все карты и разорвал отношения просто без причины.Без звонков и каких нибудь предупреждений.Как такое может быть?Лорды где вы



тероризмом займаєтесь?
порошок продаєте?
:shock: :?: :!:
доречі, порошком займатись - це яка група ФОП?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 13:56

Re: Sense Bank

Колеги підкажіть. Змінили тарифи заднім числом з 01.04.24 по Фгвфо. Перший раз списали абонплату, але респект банку, повернули.
Чи можно юзати Хамелеон як дебітку Фгвфо?
Депозити 3 дня закрити, перевести на Хамелеон, і знову відкрити?
Дебетку потім закрити.
Нема часу по 10 платежів робити. Хамелеоном як кредиткою не користуюсь.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 14:55

  lel написав:Колеги підкажіть. Змінили тарифи заднім числом з 01.04.24 по Фгвфо. Перший раз списали абонплату, але респект банку, повернули.
Чи можно юзати Хамелеон як дебітку Фгвфо?
Депозити 7 днів закрити, перевести на Хамелеон, і знову відкрити?
Дебетку потім закрити.
Нема часу по 10 платежів робити. Хамелеоном як кредиткою не користуюсь.

В принципі можна так зробити.
Але все ж таки Хамон це, в першу чергу, кредитка, і інколи він буде проводити операції в рахунок кредліміту, а не за недопроведені свої гроші.
Точно будуть платні СЕПи через веб-ІБ, всього 20К ліміт на р2р, немає ні ДохСейфу ні %% на залишок
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 15:01

Re: Sense Bank

Amethyst написав:
  lel написав:Колеги підкажіть. Змінили тарифи заднім числом з 01.04.24 по Фгвфо. Перший раз списали абонплату, але респект банку, повернули.
Чи можно юзати Хамелеон як дебітку Фгвфо?
Депозити 7 днів закрити, перевести на Хамелеон, і знову відкрити?
Дебетку потім закрити.
Нема часу по 10 платежів робити. Хамелеоном як кредиткою не користуюсь.

В принципі можна так зробити.
Але все ж таки Хамон це, в першу чергу, кредитка, і інколи він буде проводити операції в рахунок кредліміту, а не за недопроведені свої гроші.
Точно будуть платні СЕПи через веб-ІБ, всього 20К ліміт на р2р, немає ні ДохСейфу ні %% на залишок


Відключення світла і 2 спалені блока живлення вже відучили від Веб версії. Ліміт на р2р 20т- це на толкачку? Тягнути можно безлімітно?
Може КЛ в 0 знести?
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 15:30

Re: Sense Bank

  lel написав:Ліміт на р2р 20т- це на толкачку? Тягнути можно безлімітно?
Може КЛ в 0 знести?
20К це загальний ліміт на тягни-толкай у Хамона.
От у Пакетки - толкати =0(нашару), стягнути = 100К
Можна спробувати закрити КЛ (але не картку! )) через чат, а самостійно в ССА він до 500грн мабуть тільки зменшиться
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 16:49

  lel написав:Колеги підкажіть. Змінили тарифи заднім числом з 01.04.24 по Фгвфо. Перший раз списали абонплату, але респект банку, повернули.
Чи можно юзати Хамелеон як дебітку Фгвфо?
Депозити 3 дня закрити, перевести на Хамелеон, і знову відкрити?
Дебетку потім закрити.
Нема часу по 10 платежів робити. Хамелеоном як кредиткою не користуюсь.

Можна, чого ні.
А краще відкрийте в додатку Profiplay, Вигоду чи АТБ без кредитного ліміту. Або всі одразу 8)
Буде майже та ж сама дебетка за тарифами.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 17:10

Re: Sense Bank

++ Всім дякую.
Поставив в ступор підтримку питанням, який тариф, де побачити і де умови безоплатності пакету. Будуть думати 1.5 години. Також не можуть відповісти, чи виконав умови безоплатності пакету- зробив 10 по 1грн.
lel
 
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