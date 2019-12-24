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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 сер, 2024 00:12
Кассандра написав: Вадимка написав: melkh написав:Вадимка
дайте загалу знати, що там у вас?
Дали 3 рабочих дня.Потом отпишусь.
3 дня на что? Предоставить доки о происхождении средств, я правильно понимаю?
Пояснити що це за операции.Предоставить квитанции куда и кому.И доки,но это не проблема.Это купонные выплаты.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 00:28
доречі, порошком займатись - це яка група ФОП?
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Додано: Пон 05 сер, 2024 13:56
Колеги підкажіть. Змінили тарифи заднім числом з 01.04.24 по Фгвфо. Перший раз списали абонплату, але респект банку, повернули.
Чи можно юзати Хамелеон як дебітку Фгвфо?
Депозити 3 дня закрити, перевести на Хамелеон, і знову відкрити?
Дебетку потім закрити.
Нема часу по 10 платежів робити. Хамелеоном як кредиткою не користуюсь.
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lel
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Додано: Пон 05 сер, 2024 14:55
lel написав:
Колеги підкажіть. Змінили тарифи заднім числом з 01.04.24 по Фгвфо. Перший раз списали абонплату, але респект банку, повернули.
Чи можно юзати Хамелеон як дебітку Фгвфо?
Депозити 7 днів закрити, перевести на Хамелеон, і знову відкрити?
Дебетку потім закрити.
Нема часу по 10 платежів робити. Хамелеоном як кредиткою не користуюсь.
В принципі можна так зробити.
Але все ж таки Хамон це, в першу чергу, кредитка, і інколи він буде проводити операції в рахунок кредліміту, а не за недопроведені свої гроші.
Точно будуть платні СЕПи через веб-ІБ, всього 20К ліміт на р2р, немає ні ДохСейфу ні %% на залишок
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Amethyst
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Додано: Пон 05 сер, 2024 15:01
Amethyst написав: lel написав:
Колеги підкажіть. Змінили тарифи заднім числом з 01.04.24 по Фгвфо. Перший раз списали абонплату, але респект банку, повернули.
Чи можно юзати Хамелеон як дебітку Фгвфо?
Депозити 7 днів закрити, перевести на Хамелеон, і знову відкрити?
Дебетку потім закрити.
Нема часу по 10 платежів робити. Хамелеоном як кредиткою не користуюсь.
В принципі можна так зробити.
Але все ж таки Хамон це, в першу чергу, кредитка, і інколи він буде проводити операції в рахунок кредліміту, а не за недопроведені свої гроші.
Точно будуть платні СЕПи через веб-ІБ, всього 20К ліміт на р2р, немає ні ДохСейфу ні %% на залишок
Відключення світла і 2 спалені блока живлення вже відучили від Веб версії. Ліміт на р2р 20т- це на толкачку? Тягнути можно безлімітно?
Може КЛ в 0 знести?
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lel
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Додано: Пон 05 сер, 2024 15:30
lel написав:
Ліміт на р2р 20т- це на толкачку? Тягнути можно безлімітно?
Може КЛ в 0 знести?
20К це загальний ліміт на тягни-толкай у Хамона.
От у Пакетки - толкати =0(нашару), стягнути = 100К
Можна спробувати закрити КЛ (але не картку! )) через чат, а самостійно в ССА він до 500грн мабуть тільки зменшиться
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Amethyst
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Додано: Пон 05 сер, 2024 16:49
lel написав:
Колеги підкажіть. Змінили тарифи заднім числом з 01.04.24 по Фгвфо. Перший раз списали абонплату, але респект банку, повернули.
Чи можно юзати Хамелеон як дебітку Фгвфо?
Депозити 3 дня закрити, перевести на Хамелеон, і знову відкрити?
Дебетку потім закрити.
Нема часу по 10 платежів робити. Хамелеоном як кредиткою не користуюсь.
Можна, чого ні.
А краще відкрийте в додатку Profiplay, Вигоду чи АТБ без кредитного ліміту. Або всі одразу
Буде майже та ж сама дебетка за тарифами.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 17:10
++ Всім дякую.
Поставив в ступор підтримку питанням, який тариф, де побачити і де умови безоплатності пакету. Будуть думати 1.5 години. Також не можуть відповісти, чи виконав умови безоплатності пакету- зробив 10 по 1грн.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 20:58
Вадимка написав:Sense Bank
Написала.Очень жду ответа.Спасибо большое.
Що ж, вже офіційно, питання було розв'язано, результат позитивний 😉
Радий, що вдалось погодити розблокування, користуйтесь нашими продуктами із задоволенням 😊
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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Додано: Пон 05 сер, 2024 20:59
Велике спасибо Володимиру!
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