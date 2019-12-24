|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 сер, 2024 22:04
Вадимка А як щодо компенсації якоїсь за незручності,спричинені блокуванням рахунків ? Чи просто так все ?
Додано: Пон 05 сер, 2024 23:47
Amethyst Слишком багато операций.31 липня я пополняла 5 кредиток.Так же в цей день я переводила гроши на картку з 4 телефонив моеи родини.А так же виводила кешбек з двох карток.
Востаннє редагувалось Вадимка в Пон 05 сер, 2024 23:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 сер, 2024 23:52
Re: Sense Bank
Это типа вы с єПідримок всех банок переводили все на Алку? )
|