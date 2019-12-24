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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 сер, 2024 22:04
Вадимка А як щодо компенсації якоїсь за незручності,спричинені блокуванням рахунків ? Чи просто так все ?
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Додано: Пон 05 сер, 2024 23:09
Бекас
Це фантастика
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Додано: Пон 05 сер, 2024 23:39
Вадимка, так а в чому була проблема?
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Amethyst
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Додано: Пон 05 сер, 2024 23:47
Amethyst Слишком багато операций.31 липня я пополняла 5 кредиток.Так же в цей день я переводила гроши на картку з 4 телефонив моеи родини.А так же виводила кешбек з двох карток.Потом мелкие платежі переводила чоловіку.
Востаннє редагувалось Вадимка
в Вів 06 сер, 2024 00:23, всього редагувалось 2 разів.
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Вадимка
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Додано: Пон 05 сер, 2024 23:52
Это типа вы с єПідримок всех банок переводили все на Алку? )
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Amethyst
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Додано: Вів 06 сер, 2024 00:24
Amethyst Так.Але це було раніше.
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Вадимка
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Додано: Вів 06 сер, 2024 09:49
Вадимка написав:Amethyst
Слишком багато операций.31 липня я пополняла 5 кредиток.Так же в цей день я переводила гроши на картку з 4 телефонив моеи родини.А так же виводила кешбек з двох карток.Потом мелкие платежі переводила чоловіку.
дожились...
т.е. по одной своей карте 15-20 операций в один день
- и всьо: До свиданья! Вы теперь нежелательный клиент!
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flysoulfly
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Додано: Вів 06 сер, 2024 09:51
В неділю о 20:00 розплатився кредитною карткою "Максимум" на АЗС. Потім перевів у розстрочку.
Питання: коли має сума приблизно(!) провестися по рахунку? Тому що при цьому дооформиться і розстрочка.
Бо завтра вже РД, і треба зрозуміти, чи кидати на картку суму із врахуванням цієї суми розстрочки, чи ні?
Якщо, наприклад, сьогодні, то коли приблизно це може бути? Якщо завтра, то, напевно, не варто ризикувати...
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Додано: Вів 06 сер, 2024 10:07
flysoulfly написав: Вадимка написав:Amethyst
Слишком багато операций.31 липня я пополняла 5 кредиток.Так же в цей день я переводила гроши на картку з 4 телефонив моеи родини.А так же виводила кешбек з двох карток.Потом мелкие платежі переводила чоловіку.
дожились...
т.е. по одной своей карте 15-20 операций в один день
- и всьо: До свиданья! Вы теперь нежелательный клиент!
Ну так типова поведінка дроповода
В цьому плані головне привчити банку до такої поведінки клієнта.
Просто надати пояснення своїх дій.
Краще юзати декілька айпішників (провайдерів). У Алки ж є обмеження до 2х екків з одного айпішника і пофіг, що у вас велика родина сидить в одній хаті на одному вайфаї -- боти будуть лочити регулярно
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Amethyst
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