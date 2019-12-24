RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1247124812491250

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 22:04

Вадимка А як щодо компенсації якоїсь за незручності,спричинені блокуванням рахунків ? Чи просто так все ?
Бекас
Аватар користувача
 
Повідомлень: 434
З нами з: 18.01.09
Подякував: 23 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 23:09

Бекас :D Це фантастика
Вадимка
 
Повідомлень: 342
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 23:39

Вадимка, так а в чому була проблема?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5589
З нами з: 05.05.21
Подякував: 419 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 23:47

Amethyst Слишком багато операций.31 липня я пополняла 5 кредиток.Так же в цей день я переводила гроши на картку з 4 телефонив моеи родини.А так же виводила кешбек з двох карток.Потом мелкие платежі переводила чоловіку.
Востаннє редагувалось Вадимка в Вів 06 сер, 2024 00:23, всього редагувалось 2 разів.
Вадимка
 
Повідомлень: 342
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 23:52

Re: Sense Bank

Это типа вы с єПідримок всех банок переводили все на Алку? )
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5589
З нами з: 05.05.21
Подякував: 419 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 00:24

Amethyst Так.Але це було раніше.
Вадимка
 
Повідомлень: 342
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 09:49

  Вадимка написав:Amethyst Слишком багато операций.31 липня я пополняла 5 кредиток.Так же в цей день я переводила гроши на картку з 4 телефонив моеи родини.А так же виводила кешбек з двох карток.Потом мелкие платежі переводила чоловіку.


дожились...
т.е. по одной своей карте 15-20 операций в один день - и всьо: До свиданья! Вы теперь нежелательный клиент! :evil:
flysoulfly
 
Повідомлень: 5213
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1676 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 09:51

В неділю о 20:00 розплатився кредитною карткою "Максимум" на АЗС. Потім перевів у розстрочку.
Питання: коли має сума приблизно(!) провестися по рахунку? Тому що при цьому дооформиться і розстрочка.
Бо завтра вже РД, і треба зрозуміти, чи кидати на картку суму із врахуванням цієї суми розстрочки, чи ні?
Якщо, наприклад, сьогодні, то коли приблизно це може бути? Якщо завтра, то, напевно, не варто ризикувати...
Искатель
 
Повідомлень: 6202
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1024 раз.
Подякували: 4834 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:07

  flysoulfly написав:
  Вадимка написав:Amethyst Слишком багато операций.31 липня я пополняла 5 кредиток.Так же в цей день я переводила гроши на картку з 4 телефонив моеи родини.А так же виводила кешбек з двох карток.Потом мелкие платежі переводила чоловіку.


дожились...
т.е. по одной своей карте 15-20 операций в один день - и всьо: До свиданья! Вы теперь нежелательный клиент! :evil:

Ну так типова поведінка дроповода 8) :lol:
В цьому плані головне привчити банку до такої поведінки клієнта.
Просто надати пояснення своїх дій.

Краще юзати декілька айпішників (провайдерів). У Алки ж є обмеження до 2х екків з одного айпішника і пофіг, що у вас велика родина сидить в одній хаті на одному вайфаї -- боти будуть лочити регулярно :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5589
З нами з: 05.05.21
Подякував: 419 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
1
1
9
  #<1 ... 1247124812491250
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valya і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1226 266192
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 тра, 2024 12:00
quadro_tony_da
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
14 19681
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12499)
06.08.2024 10:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.