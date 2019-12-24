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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 сер, 2024 22:04
Вадимка А як щодо компенсації якоїсь за незручності,спричинені блокуванням рахунків ? Чи просто так все ?
Додано: Пон 05 сер, 2024 23:47
Amethyst Слишком багато операций.31 липня я пополняла 5 кредиток.Так же в цей день я переводила гроши на картку з 4 телефонив моеи родини.А так же виводила кешбек з двох карток.Потом мелкие платежі переводила чоловіку.
Востаннє редагувалось Вадимка в Вів 06 сер, 2024 00:23, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 05 сер, 2024 23:52
Re: Sense Bank
Это типа вы с єПідримок всех банок переводили все на Алку? )
Додано: Вів 06 сер, 2024 09:49
дожились...
т.е. по одной своей карте 15-20 операций в один день - и всьо: До свиданья! Вы теперь нежелательный клиент!
Додано: Вів 06 сер, 2024 09:51
В неділю о 20:00 розплатився кредитною карткою "Максимум" на АЗС. Потім перевів у розстрочку.
Питання: коли має сума приблизно(!) провестися по рахунку? Тому що при цьому дооформиться і розстрочка.
Бо завтра вже РД, і треба зрозуміти, чи кидати на картку суму із врахуванням цієї суми розстрочки, чи ні?
Якщо, наприклад, сьогодні, то коли приблизно це може бути? Якщо завтра, то, напевно, не варто ризикувати...
Додано: Вів 06 сер, 2024 10:07
Ну так типова поведінка дроповода
В цьому плані головне привчити банку до такої поведінки клієнта.
Просто надати пояснення своїх дій.
Краще юзати декілька айпішників (провайдерів). У Алки ж є обмеження до 2х екків з одного айпішника і пофіг, що у вас велика родина сидить в одній хаті на одному вайфаї -- боти будуть лочити регулярно
Додано: Вів 06 сер, 2024 11:38
Re: Sense Bank
СЕП за рахунок своїх коштів при наявності кредитного ліміту з Хамеліона, Реда і АТБ безкоштовний?
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