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Sense Bank
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Додано: Вів 06 сер, 2024 11:40
Искатель написав:
В неділю о 20:00 розплатився кредитною карткою "Максимум" на АЗС. Потім перевів у розстрочку.
Питання: коли має сума приблизно(!) провестися по рахунку? Тому що при цьому дооформиться і розстрочка.
Бо завтра вже РД, і треба зрозуміти, чи кидати на картку суму із врахуванням цієї суми розстрочки, чи ні?
Якщо, наприклад, сьогодні, то коли приблизно це може бути? Якщо завтра, то, напевно, не варто ризикувати...
Сума провелася по рахунку. Шановні лорди та феї! А коли я побачу, що розстрочка оформилася на цю суму?
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Додано: Вів 06 сер, 2024 11:46
Искатель написав: Искатель написав:
В неділю о 20:00 розплатився кредитною карткою "Максимум" на АЗС. Потім перевів у розстрочку.
Питання: коли має сума приблизно(!) провестися по рахунку? Тому що при цьому дооформиться і розстрочка.
Бо завтра вже РД, і треба зрозуміти, чи кидати на картку суму із врахуванням цієї суми розстрочки, чи ні?
Якщо, наприклад, сьогодні, то коли приблизно це може бути? Якщо завтра, то, напевно, не варто ризикувати...
Сума провелася по рахунку. Шановні лорди та феї! А коли я побачу, що розстрочка оформилася на цю суму?
В час виконання операції, тобто якщо покупку зробили в неділю о 17:28, то в день проведення по рахунку в той самий час побачите оформлену розстрочку 😉
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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Додано: Вів 06 сер, 2024 11:50
Sense Bank написав: Искатель написав:
Сума провелася по рахунку. Шановні лорди та феї! А коли я побачу, що розстрочка оформилася на цю суму?
В час виконання операції, тобто якщо покупку зробили в неділю о 17:28, то в день проведення по рахунку в той самий час побачите оформлену розстрочку 😉
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Чудово. Тоді ще одне уточнююче запитання. Усі суми - теоретичні.
Якщо, наприклад, у мене зараз заборгованість по картці - 5000 грн, а ввечері (близько 20:00) 2500 грн перейдуть у розстрочку, то чи вірно я розумію, що сьогодні можу спокійно загасити лише 2500 грн, і цього буде достатньо?
Розрахункова дата (РД) - 7-е , тобто завтра.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 11:53
І ще одне окреме запитання. Я за звичкою роблю погашення кредитки із вкладу"Ощадного".
Коли у день РД найпізніше(!) можна зробити погашення з "Ощадного", щоб вчасно пройшла проводка, і зарахувалось погашення?
Цікавить на предмет, якщо раптом щось піде не так. Зазвичай роблю погашення у передостанню добу, але ось із цією розстрочкою виникли питання.
Востаннє редагувалось Искатель
в Вів 06 сер, 2024 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 11:53
Просто надати пояснення своїх дій. Коли я обратилась в чат мне видповили:банк розривае з вами видео мини без можливости розблокування карт.Тому я и запаниковала.
Востаннє редагувалось Вадимка
в Вів 06 сер, 2024 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 11:55
Искатель написав: Sense Bank написав: Искатель написав:
Сума провелася по рахунку. Шановні лорди та феї! А коли я побачу, що розстрочка оформилася на цю суму?
В час виконання операції, тобто якщо покупку зробили в неділю о 17:28, то в день проведення по рахунку в той самий час побачите оформлену розстрочку 😉
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Чудово. Тоді ще одне уточнююче запитання. Усі суми - теоретичні.
Якщо, наприклад, у мене зараз заборгованість по картці - 5000 грн, а ввечері (близько 20:00) 2500 грн перейдуть у розстрочку, то чи вірно я розумію, що сьогодні можу спокійно загасити лише 2500 грн, і цього буде достатньо?
Розрахункова дата (РД) - 7-е , тобто завтра.
Так, правильно розумієте, адже сума заборгованості по картці станом на розрахункову дату (без урахування розстрочок) буде лише 2500 грн, які й варто погасити, аби уникнути списання 100 грн за РКО.
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Вів 06 сер, 2024 12:01
Искатель написав:
І ще одне окреме запитання. Я за звичкою роблю погашення кредитки із вкладу"Ощадного".
Коли у день РД найпізніше(!) можна зробити погашення з "Ощадного", щоб вчасно пройшла проводка, і зарахувалось погашення?
Цікавить на предмет, якщо раптом щось піде не так. Зазвичай роблю погашення у передостанню добу, але ось із цією розстрочкою виникли питання.
Раджу виконати погашення до 17 години, щоб кошти встигли пройти по рахунку.
Але ми звичайно очікуємо та інформуємо про погашення за декілька днів до РД.
З повагою, Володимир 💎
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