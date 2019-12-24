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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:10

Re: Sense Bank

  DjPavel написав:Кредитовый слип проводится контрагентом, и таким образом не является операцией проведенной Клиентом, аналогично reversal. Мне не нужно давать дефиницию что такое reversal, а что такое кредитный слип. Я это прекрасно знаю. Но по скольку вы ссылаетесь на ДКБО банка, я поступаю аналогично.

Запитання до офіційного представника Sense Bank, щоб я надалі не витрачав час даремно і перевів діалог у юридичну площину (тут і надалі українською):

1. Чи підтверджуєте ви, як офіційний представник АТ "СЕНС БАНК", що reversal (скасування або відміна раніше проведеної операції) по транзакції, яка була повністю погашена клієнтом банку на розрахункову дату, і в результаті якої у клієнта по картці (в рамках даної транзакції) виник баланс власних коштів, не зменшує заборгованість пільгового періоду.

2. Чи підтверджуєте ви, як офіційний представник АТ "СЕНС БАНК", що в банку можлива ситуація, при якій у клієнта по кредитній картці буде одночасно: а) баланс власних коштів і відсутність загальної заборгованості, б) одночасно з цим буде заборгованість по пільговому періоду.

3. Чи підтверджуєте ви, як офіційний представник АТ "СЕНС БАНК", що банк не вважає ситуацію, що склалася з нарахуванням відсотків по рахунку дані по якому були надані офіційному представнику Sense банку у приватних повідомленнях, помилкою, та вважає даний підхід прийнятним, попри те, що ДКБО банку або інша офіційна інформація на сайті банку не містить чіткої інформації з цього приводу, і не зважаючи на те, що даний підхід не є загальноприйнятим у банківському секторі України, а отже є таким що вводить клієнта в оману.

Перед відповіддю я раджу вам ще раз проконсультуватися з підтримкою банку, та ознайомитися зі Законодавствовм України, а саме ст. 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Постановою НБУ № 168, ст. 15 Закону України "Про захист прав споживачів".

Оскільки вважаю, що дане питання порушує права ваших клієнтів, прошу надати відповідь тут для загального ознайомлення.

Відсутність відповіді на дане повідомлення у встановлений законом строк буду вважати порушенням Закону України "Про звернення громадян". Інформація для ідентифікації мене як заявника, а також копія письмового звернення згідно ст. 5 ЗУ "Про звернення громадян" буде надана банку в особистих повідомленнях.

Вітаю!

Повертаюся до вас із зворотнім зв'язком.

Ми детально перевірили цю ситуацію, яка виникла.
Дійсно, технічно Reversal не погашає пільговий період, проте загальну суму заборгованості зменшує.
Ваш випадок є унікальним, і його передавали до відповідного підрозділу для аналізу.
Було прийнято рішення повернути вам %% та РКО.

Дякую що вашою активністю це підсвітили.
Додатково на вас буде очікувати подарунок у відділенні банку, в котре вам буде зручно звернутися.
Підкажіть, будь ласка, в яке відділення ви зможете звернутися?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:42

подскажите, камрады
нашел тут в додатке раздел "мої кошти"
понабирал ОВДПшек, я так понимаю АТБ карту можно ложить на полку? Чтоб не нарваться на финмон? Как тут с єтим?
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emeta
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:48

emeta, а чо там?
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:49

Re: Sense Bank

  emeta написав:подскажите, камрады
нашел тут в додатке раздел "мої кошти"
понабирал ОВДПшек, я так понимаю АТБ карту можно ложить на полку? Чтоб не нарваться на финмон? Как тут с єтим?

АТБ карта не кредитна?
Фінмон тут лояльний - мене не турбував при суттєво більшому балансі.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:54

  Amethyst написав:emeta, а чо там?

ОВДП 400К
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:55

  Ой+ написав:
  emeta написав:подскажите, камрады
нашел тут в додатке раздел "мої кошти"
понабирал ОВДПшек, я так понимаю АТБ карту можно ложить на полку? Чтоб не нарваться на финмон? Как тут с єтим?

АТБ карта не кредитна?
Фінмон тут лояльний - мене не турбував при суттєво більшому балансі.


а кредитку не дают (
Это как с Глобусом, помню размещал кучу депозитов, пользовался картой.. не прошибешь
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:08

Sense Bank
Cпасибо за ответ!

Также со своей стороны 31 июля специально сделал транзакции в Моно и Абанке, по которым в августе сделал reversal. В Монобанке - сумма уменьшила задолженность льготного периода , которая сформировалась на 31.07.2024. В Абанке- к сожалению не удалось сделать операцию reversal технически (не прошла по терминалу). Но как минимум опыт Монобанка подсказывает, что reversal должен уменьшать задолженность по транзакции, если транзакция была до расчетной даты, а reversal уже после. Если нужно могу выписки также предоставить.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 19:50

Re: Sense Bank

  DjPavel написав:Sense Bank
Cпасибо за ответ!

Также со своей стороны 31 июля специально сделал транзакции в Моно и Абанке, по которым в августе сделал reversal. В Монобанке - сумма уменьшила задолженность льготного периода , которая сформировалась на 31.07.2024. В Абанке- к сожалению не удалось сделать операцию reversal технически (не прошла по терминалу). Но как минимум опыт Монобанка подсказывает, что reversal должен уменьшать задолженность по транзакции, если транзакция была до расчетной даты, а reversal уже после. Если нужно могу выписки также предоставить.

Так, звичайно, буду вам вдячний за приклад.
Зможете, будь ласка, скриншоти або виписку надіслати нам на пошту help@sensebank.com.ua?
В темі листа можете вказати що Reversal. Дякую!

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 04:45

Re: Sense Bank

Я не поняла, что у нас с web-банкингом?
сначала сообщение неизвестная ошибка, потом приглашение стать клиентом и ссылка на app
что за ерунда творится?
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 04:47

Re: Sense Bank

Офпред, и еще раз, что теперь ограничено в сутки, к-во оплат?
или переводов?
или СЭП?
Arien
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