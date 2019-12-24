Arien Та нібито все ок з веб-версією. Жодних поломок чи тех.робіт не було. Скоріш за все через те, що вона більше не оновлюється, і з'явилась така помилка. Спробуйте в іншому браузер увійти, зазвичай це допомогає.
Щодо лімітів на операції, то переказів за реквізитами є обмеження по сумі, а саме 150 000 грн на одну операцію, 500 000 грн денний ліміт та 5 000 000 місячний. Для переказів за номером картки в Sense SuperApp - 29 999 грн на одну операцію, 25 операцій або 200 000 на добу, та 100 операцій або 200 000 грн на місяць. Тут детальніше про ліміти на проведення операцій в Sense SuperApp та My Sense Bank https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360
DjPavel написав:Кредитовый слип проводится контрагентом, и таким образом не является операцией проведенной Клиентом, аналогично reversal. Мне не нужно давать дефиницию что такое reversal, а что такое кредитный слип. Я это прекрасно знаю. Но по скольку вы ссылаетесь на ДКБО банка, я поступаю аналогично.
Запитання до офіційного представника Sense Bank, щоб я надалі не витрачав час даремно і перевів діалог у юридичну площину (тут і надалі українською):
1. Чи підтверджуєте ви, як офіційний представник АТ "СЕНС БАНК", що reversal (скасування або відміна раніше проведеної операції) по транзакції, яка була повністю погашена клієнтом банку на розрахункову дату, і в результаті якої у клієнта по картці (в рамках даної транзакції) виник баланс власних коштів, не зменшує заборгованість пільгового періоду.
2. Чи підтверджуєте ви, як офіційний представник АТ "СЕНС БАНК", що в банку можлива ситуація, при якій у клієнта по кредитній картці буде одночасно: а) баланс власних коштів і відсутність загальної заборгованості, б) одночасно з цим буде заборгованість по пільговому періоду.
3. Чи підтверджуєте ви, як офіційний представник АТ "СЕНС БАНК", що банк не вважає ситуацію, що склалася з нарахуванням відсотків по рахунку дані по якому були надані офіційному представнику Sense банку у приватних повідомленнях, помилкою, та вважає даний підхід прийнятним, попри те, що ДКБО банку або інша офіційна інформація на сайті банку не містить чіткої інформації з цього приводу, і не зважаючи на те, що даний підхід не є загальноприйнятим у банківському секторі України, а отже є таким що вводить клієнта в оману.
Перед відповіддю я раджу вам ще раз проконсультуватися з підтримкою банку, та ознайомитися зі Законодавствовм України, а саме ст. 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Постановою НБУ № 168, ст. 15 Закону України "Про захист прав споживачів".
Оскільки вважаю, що дане питання порушує права ваших клієнтів, прошу надати відповідь тут для загального ознайомлення.
Відсутність відповіді на дане повідомлення у встановлений законом строк буду вважати порушенням Закону України "Про звернення громадян". Інформація для ідентифікації мене як заявника, а також копія письмового звернення згідно ст. 5 ЗУ "Про звернення громадян" буде надана банку в особистих повідомленнях.
Вітаю!
Повертаюся до вас із зворотнім зв'язком.
Ми детально перевірили цю ситуацію, яка виникла. Дійсно, технічно Reversal не погашає пільговий період, проте загальну суму заборгованості зменшує. Ваш випадок є унікальним, і його передавали до відповідного підрозділу для аналізу. Було прийнято рішення повернути вам %% та РКО.
Дякую що вашою активністю це підсвітили. Додатково на вас буде очікувати подарунок у відділенні банку, в котре вам буде зручно звернутися. Підкажіть, будь ласка, в яке відділення ви зможете звернутися?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Доброго дня! Бачу що %% та РКО сьогодні було повернуто на ваш рахунок. Очікуйте, будь ласка, на подарунок у відділенні. Колеги мають вам зателефонувати, коли його отримують та домовитися з вами щодо зустрічі
Sense Bank Шановні феї та лорди, отримавши блок рахунків від банку (доречі дізналися про це лише на касі коли не змогли розрахуватись картою банку) та відповідь від саппорту нижче на скріншоті. Які є шляхи у клієнта, для продовження ділових стосунків з банком? Які документи потрібні щоб доказати, що ніяких "відмивань" грошей через Ваш банк не проходило? Всі гроші мають офіційне походження, сплачені всі податки та є спільною власністю подружжя.
kolyuchy написав:Sense Bank Шановні феї та лорди, отримавши блок рахунків від банку (доречі дізналися про це лише на касі коли не змогли розрахуватись картою банку) та відповідь від саппорту нижче на скріншоті. Які є шляхи у клієнта, для продовження ділових стосунків з банком? Які документи потрібні щоб доказати, що ніяких "відмивань" грошей через Ваш банк не проходило? Всі гроші мають офіційне походження, сплачені всі податки та є спільною власністю подружжя.
Зараз відпишусь вам в приватні повідомлення й все поясню 😊