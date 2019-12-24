RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1250125112521253

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 101
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
39
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 08:57

Arien Та нібито все ок з веб-версією. Жодних поломок чи тех.робіт не було. Скоріш за все через те, що вона більше не оновлюється, і з'явилась така помилка. Спробуйте в іншому браузер увійти, зазвичай це допомогає.

Щодо лімітів на операції, то переказів за реквізитами є обмеження по сумі, а саме 150 000 грн на одну операцію, 500 000 грн денний ліміт та 5 000 000 місячний. Для переказів за номером картки в Sense SuperApp - 29 999 грн на одну операцію, 25 операцій або 200 000 на добу, та 100 операцій або 200 000 грн на місяць.
Тут детальніше про ліміти на проведення операцій в Sense SuperApp та My Sense Bank https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12724
З нами з: 18.02.13
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 17:52

Панове, в когось є на Хамелеоні КЛ більше ніж 30 тис ? Чи це стеля для Хамону?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 932
З нами з: 02.09.19
Подякував: 328 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 18:00

Re: Sense Bank

Це стеля за визначенням самих умов Хамона: 30к тільки за ОМП 10% та РКО 100 грн.
Берить Ред: до 200к з ОМП 5% під 40% загального, РКО 100 та можливими шаровими Розстрочками
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5625
З нами з: 05.05.21
Подякував: 422 раз.
Подякували: 1085 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 16:44

  Sense Bank написав:
  DjPavel написав:Кредитовый слип проводится контрагентом, и таким образом не является операцией проведенной Клиентом, аналогично reversal. Мне не нужно давать дефиницию что такое reversal, а что такое кредитный слип. Я это прекрасно знаю. Но по скольку вы ссылаетесь на ДКБО банка, я поступаю аналогично.

Запитання до офіційного представника Sense Bank, щоб я надалі не витрачав час даремно і перевів діалог у юридичну площину (тут і надалі українською):

1. Чи підтверджуєте ви, як офіційний представник АТ "СЕНС БАНК", що reversal (скасування або відміна раніше проведеної операції) по транзакції, яка була повністю погашена клієнтом банку на розрахункову дату, і в результаті якої у клієнта по картці (в рамках даної транзакції) виник баланс власних коштів, не зменшує заборгованість пільгового періоду.

2. Чи підтверджуєте ви, як офіційний представник АТ "СЕНС БАНК", що в банку можлива ситуація, при якій у клієнта по кредитній картці буде одночасно: а) баланс власних коштів і відсутність загальної заборгованості, б) одночасно з цим буде заборгованість по пільговому періоду.

3. Чи підтверджуєте ви, як офіційний представник АТ "СЕНС БАНК", що банк не вважає ситуацію, що склалася з нарахуванням відсотків по рахунку дані по якому були надані офіційному представнику Sense банку у приватних повідомленнях, помилкою, та вважає даний підхід прийнятним, попри те, що ДКБО банку або інша офіційна інформація на сайті банку не містить чіткої інформації з цього приводу, і не зважаючи на те, що даний підхід не є загальноприйнятим у банківському секторі України, а отже є таким що вводить клієнта в оману.

Перед відповіддю я раджу вам ще раз проконсультуватися з підтримкою банку, та ознайомитися зі Законодавствовм України, а саме ст. 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Постановою НБУ № 168, ст. 15 Закону України "Про захист прав споживачів".

Оскільки вважаю, що дане питання порушує права ваших клієнтів, прошу надати відповідь тут для загального ознайомлення.

Відсутність відповіді на дане повідомлення у встановлений законом строк буду вважати порушенням Закону України "Про звернення громадян". Інформація для ідентифікації мене як заявника, а також копія письмового звернення згідно ст. 5 ЗУ "Про звернення громадян" буде надана банку в особистих повідомленнях.

Вітаю!

Повертаюся до вас із зворотнім зв'язком.

Ми детально перевірили цю ситуацію, яка виникла.
Дійсно, технічно Reversal не погашає пільговий період, проте загальну суму заборгованості зменшує.
Ваш випадок є унікальним, і його передавали до відповідного підрозділу для аналізу.
Було прийнято рішення повернути вам %% та РКО.

Дякую що вашою активністю це підсвітили.
Додатково на вас буде очікувати подарунок у відділенні банку, в котре вам буде зручно звернутися.
Підкажіть, будь ласка, в яке відділення ви зможете звернутися?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Доброго дня! Бачу що %% та РКО сьогодні було повернуто на ваш рахунок.
Очікуйте, будь ласка, на подарунок у відділенні. Колеги мають вам зателефонувати, коли його отримують та домовитися з вами щодо зустрічі :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12724
З нами з: 18.02.13
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 18:54

Sense Bank Шановні феї та лорди, отримавши блок рахунків від банку (доречі дізналися про це лише на касі коли не змогли розрахуватись картою банку) та відповідь від саппорту нижче на скріншоті. Які є шляхи у клієнта, для продовження ділових стосунків з банком? Які документи потрібні щоб доказати, що ніяких "відмивань" грошей через Ваш банк не проходило?
Всі гроші мають офіційне походження, сплачені всі податки та є спільною власністю подружжя.

Зображення
kolyuchy
 
Повідомлень: 485
З нами з: 17.04.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 19:03

  kolyuchy написав:Sense Bank Шановні феї та лорди, отримавши блок рахунків від банку (доречі дізналися про це лише на касі коли не змогли розрахуватись картою банку) та відповідь від саппорту нижче на скріншоті. Які є шляхи у клієнта, для продовження ділових стосунків з банком? Які документи потрібні щоб доказати, що ніяких "відмивань" грошей через Ваш банк не проходило?
Всі гроші мають офіційне походження, сплачені всі податки та є спільною власністю подружжя.

Зображення


Зараз відпишусь вам в приватні повідомлення й все поясню 😊

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12724
З нами з: 18.02.13
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 20:12

зброя масового знищення.... дожились
greenozon
 
Повідомлень: 16446
З нами з: 01.06.14
Подякував: 453 раз.
Подякували: 1631 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:31

  greenozon написав:зброя масового знищення.... дожились

Ну так за брехню ж не карають, то й ось. Але це зараз всюди.

Доречі, цікаво, що там про депозити в повідомленні.
M-Audio
 
Повідомлень: 3057
З нами з: 23.03.11
Подякував: 579 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 09:03

  M-Audio написав:
  greenozon написав:зброя масового знищення.... дожились

Ну так за брехню ж не карають, то й ось. Але це зараз всюди.

Доречі, цікаво, що там про депозити в повідомленні.


А про депозит там напевно таке, як тут вже було: стосунки ми розриваємо, але депозити повернемо тільки після їх закінчення.Вважаю що це дибільство.І не законно.


Взагалі таким чином втрачається головний фактор банківської системи - надійність і передбачуваність.А коли цього немає то все інше вже не так важливо.Десятки років поступово перенаправляли гроші в банківську систему.Зараз так же поступово йде зворотній процес.
посетитель
 
Повідомлень: 1144
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1250125112521253
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: edik_v і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1226 266489
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 тра, 2024 12:00
quadro_tony_da
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
14 19754
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6662)
14.08.2024 09:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.