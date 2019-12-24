Як тут ліміт підвищити до такої суми? Бо мені вже взагалі, дякуючі отим
, третій місяць поспіль одразу після РД доводиться гаситися, щоб була можливість отримати нові
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2024 14:40
Додано: Сер 14 сер, 2024 16:58
Треба йти у від-ня на поклон до просвітленого менагера, оновити доки-довідки, згадати всі нові доходи... ото може нормальну заяву й сварганят
Додано: Чет 15 сер, 2024 17:36
прийшов опитувальник чи задоволений я закриттям кредитної картки
що цікаво - там є пункт кредитними картками яких банків я користуюся... це щоб зрозуміти у порівнянні із ким вони повне Г? ню-ню, успіхів
Додано: Чет 15 сер, 2024 17:43
Re: Sense Bank
Додано: П'ят 16 сер, 2024 17:38
Re: Sense Bank
Питання до користувачів картки Ред: за яким МСС кодом проходить операція купівлі в застосунку ОВДП за рахунок кредитних коштів? Як купівля цінних паперів ("Security brokers/Daelers") чи "Quasi cash"?
Додано: П'ят 16 сер, 2024 17:48
de Montaigne Ти просто не купиш за рахунок кредитних коштів у застосунку Сенс, дозволено лише за свої, в дії-так.
Додано: П'ят 16 сер, 2024 19:04
Re: Sense Bank
З 20-го знижуються валютні ставки до 1,75
%, та 3-ох денна до 6%
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