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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 101
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
39
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:40

  Amethyst написав:Берить Ред: до 200к

Як тут ліміт підвищити до такої суми? Бо мені вже взагалі, дякуючі отим
  Amethyst написав:шаровим Розстрочкам
, третій місяць поспіль одразу після РД доводиться гаситися, щоб була можливість отримати нові
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 16:58

  kulikrom написав:
  Amethyst написав:Берить Ред: до 200к

Як тут ліміт підвищити до такої суми? Бо мені вже взагалі, дякуючі отим
  Amethyst написав:шаровим Розстрочкам
, третій місяць поспіль одразу після РД доводиться гаситися, щоб була можливість отримати нові

Треба йти у від-ня на поклон до просвітленого менагера, оновити доки-довідки, згадати всі нові доходи... ото може нормальну заяву й сварганят :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 17:36

прийшов опитувальник чи задоволений я закриттям кредитної картки :)
що цікаво - там є пункт кредитними картками яких банків я користуюся... це щоб зрозуміти у порівнянні із ким вони повне Г? :) ню-ню, успіхів
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 17:43

Re: Sense Bank

  DmitryZP написав:це щоб зрозуміти у порівнянні із ким вони повне Г? ню-ню, успіхів
та нічого ви не розумієте в Алкіних обрізках :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 17:38

Re: Sense Bank

Питання до користувачів картки Ред: за яким МСС кодом проходить операція купівлі в застосунку ОВДП за рахунок кредитних коштів? Як купівля цінних паперів ("Security brokers/Daelers") чи "Quasi cash"?
de Montaigne
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 17:48

de Montaigne Ти просто не купиш за рахунок кредитних коштів у застосунку Сенс, дозволено лише за свої, в дії-так.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 19:04

Re: Sense Bank

З 20-го знижуються валютні ставки до 1,75
%, та 3-ох денна до 6%
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 06:45

  Ой+ написав:З 20-го знижуються валютні ставки до 1,75
%, та 3-ох денна до 6%

У мене в мтб 10 денний вже й так 6%. Чекаємо коли заначка ізі впаде .
sens
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