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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 101
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
39
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 08:35

  Arien написав:Я не поняла, что у нас с web-банкингом?
сначала сообщение неизвестная ошибка, потом приглашение стать клиентом и ссылка на app
что за ерунда творится?

Те саме.
Прибили вже остаточно версію для ПК?
Жаль.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 09:27

  2XL написав:А що за історія конвертації тільки через долар?
Цікавить розрахунок в євро. При оплаті гривневою карткою курс безбожний. Якщо на єврову картку купити валюту і рахунок в євро, то один до одного все одно оплатити не вдасться?

Безбожний курс тому, що банк додає 1,2%-1,3% при перерахунку "*З метою згладжування курсових коливань та недопущення збитку"
ANDRII_DNIPRO
 
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sens

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