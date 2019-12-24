|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2024 08:35
Arien написав:
Я не поняла, что у нас с web-банкингом?
сначала сообщение неизвестная ошибка, потом приглашение стать клиентом и ссылка на app
что за ерунда творится?
Те саме.
Прибили вже остаточно версію для ПК?
Жаль.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6864
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 1053 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 20 сер, 2024 09:27
2XL написав:
А що за історія конвертації тільки через долар?
Цікавить розрахунок в євро. При оплаті гривневою карткою курс безбожний. Якщо на єврову картку купити валюту і рахунок в євро, то один до одного все одно оплатити не вдасться?
Безбожний курс тому, що банк додає 1,2%-1,3% при перерахунку "*З метою згладжування курсових коливань та недопущення збитку"
-
ANDRII_DNIPRO
-
-
- Повідомлень: 79
- З нами з: 01.07.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1226
|266702
|
|
|14
|19770
|
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
|