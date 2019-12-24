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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 101
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
39
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 08:35

  Arien написав:Я не поняла, что у нас с web-банкингом?
сначала сообщение неизвестная ошибка, потом приглашение стать клиентом и ссылка на app
что за ерунда творится?

Те саме.
Прибили вже остаточно версію для ПК?
Жаль.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 09:27

  2XL написав:А що за історія конвертації тільки через долар?
Цікавить розрахунок в євро. При оплаті гривневою карткою курс безбожний. Якщо на єврову картку купити валюту і рахунок в євро, то один до одного все одно оплатити не вдасться?

Безбожний курс тому, що банк додає 1,2%-1,3% при перерахунку "*З метою згладжування курсових коливань та недопущення збитку"
ANDRII_DNIPRO
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:38

Кешбеку багато не буває, правильно?!

24 серпня — у День Незалежності України стартує програма, ініційована Президентом України, "Національний кешбек" 💙💛
Якщо коротко описати цю програму, то суть її наступна: купляй українське — отримуй кешбек 😊

Для українських продавців потрібно буде подати заявку на участь через застосунок Дія, а для всіх покупців все ще легше, оформляєте картку "Зроблено в Україні" на яку кожного місяця, до 20 числа, буде зараховуватись кешбек від держави, що може бути краще 🥰
Так, починаючи з 2 вересня, у разі придбання товарів українського виробництва, в тому числі ліки та медичні вироби, покупець отримуватиме компенсацію у розмірі 10% від вартості товару.

Максимальна сума кешбеку – 3 тисячі гривень в місяць.

Детальніше з новиною можна ознайомитись тут👉🏻 https://sensebank.ua/news/sense-bank-st ... nij-kesbek
Відтак клієнти Sense Bank зможуть одними з перших долучитись до програми «Національний кешбек». Є сенс наближати діджитальне майбутнє разом з Сенс!

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 16:01

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:у разі придбання товарів українського виробництва, в тому числі ліки та медичні вироби, покупець отримуватиме компенсацію у розмірі 10% від вартості товару.
Тобто усі укртовари зараз підстрибнуть на 10%? :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 16:10

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Тобто усі укртовари зараз підстрибнуть на 10%?

Маємо новину тільки про отримання кешбеку в розмірі 10% від вартості товару🤗
Сподіваємось, що змін в цінниках не буде🙌🏻
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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