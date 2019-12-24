Те саме.
Прибили вже остаточно версію для ПК?
Жаль.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2024 08:35
Додано: Вів 20 сер, 2024 09:27
Безбожний курс тому, що банк додає 1,2%-1,3% при перерахунку "*З метою згладжування курсових коливань та недопущення збитку"
Додано: Вів 20 сер, 2024 15:38
Кешбеку багато не буває, правильно?!
24 серпня — у День Незалежності України стартує програма, ініційована Президентом України, "Національний кешбек" 💙💛
Якщо коротко описати цю програму, то суть її наступна: купляй українське — отримуй кешбек 😊
Для українських продавців потрібно буде подати заявку на участь через застосунок Дія, а для всіх покупців все ще легше, оформляєте картку "Зроблено в Україні" на яку кожного місяця, до 20 числа, буде зараховуватись кешбек від держави, що може бути краще 🥰
Так, починаючи з 2 вересня, у разі придбання товарів українського виробництва, в тому числі ліки та медичні вироби, покупець отримуватиме компенсацію у розмірі 10% від вартості товару.
Максимальна сума кешбеку – 3 тисячі гривень в місяць.
Детальніше з новиною можна ознайомитись тут👉🏻
Відтак клієнти Sense Bank зможуть одними з перших долучитись до програми «Національний кешбек». Є сенс наближати діджитальне майбутнє разом з Сенс!
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Додано: Вів 20 сер, 2024 16:01
Re: Sense Bank
Додано: Вів 20 сер, 2024 16:10
Re: Sense Bank
Додано: Вів 20 сер, 2024 18:09
Sense Bank А розраховуватися для отримання кешбека можна будь-якою карткою чи тільки отою «Кешбек «Зроблено в Україні»?
Додано: Вів 20 сер, 2024 18:24
Ви в застосунку зможете обрати та вказати карткові рахунки, за покупки з яких ви будете отримувати кешбек)
Але зарахування кешбеку буде тільки на картку "Кешбек "Зроблено в Україні" 🤗
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Вів 20 сер, 2024 18:38
Незрозуміло, про який застосунок йдеться - Дія чи СенсСуперАпп, але ідею зрозумів.
А як Покупцеві дізнатися, чи зареєстував в програмі свій товар Виробник і чи приєднався до програми Продавець?
|