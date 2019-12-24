2XL написав:А що за історія конвертації тільки через долар? Цікавить розрахунок в євро. При оплаті гривневою карткою курс безбожний. Якщо на єврову картку купити валюту і рахунок в євро, то один до одного все одно оплатити не вдасться?
Безбожний курс тому, що банк додає 1,2%-1,3% при перерахунку "*З метою згладжування курсових коливань та недопущення збитку"
24 серпня — у День Незалежності України стартує програма, ініційована Президентом України, "Національний кешбек" 💙💛 Якщо коротко описати цю програму, то суть її наступна: купляй українське — отримуй кешбек 😊
Для українських продавців потрібно буде подати заявку на участь через застосунок Дія, а для всіх покупців все ще легше, оформляєте картку "Зроблено в Україні" на яку кожного місяця, до 20 числа, буде зараховуватись кешбек від держави, що може бути краще 🥰 Так, починаючи з 2 вересня, у разі придбання товарів українського виробництва, в тому числі ліки та медичні вироби, покупець отримуватиме компенсацію у розмірі 10% від вартості товару.
Максимальна сума кешбеку – 3 тисячі гривень в місяць.
AlexTk написав:Sense Bank А розраховуватися для отримання кешбека можна будь-якою карткою чи тільки отою «Кешбек «Зроблено в Україні»?
Ви в застосунку зможете обрати та вказати карткові рахунки, за покупки з яких ви будете отримувати кешбек) Але зарахування кешбеку буде тільки на картку "Кешбек "Зроблено в Україні" 🤗 Ваша помічниця, Оля🧚♀️
AlexTk написав:Sense Bank А розраховуватися для отримання кешбека можна будь-якою карткою чи тільки отою «Кешбек «Зроблено в Україні»?
Ви в застосунку зможете обрати та вказати карткові рахунки, за покупки з яких ви будете отримувати кешбек) Але зарахування кешбеку буде тільки на картку "Кешбек "Зроблено в Україні" 🤗 Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Незрозуміло, про який застосунок йдеться - Дія чи СенсСуперАпп, але ідею зрозумів. А як Покупцеві дізнатися, чи зареєстував в програмі свій товар Виробник і чи приєднався до програми Продавець?
AlexTk написав:Sense Bank А розраховуватися для отримання кешбека можна будь-якою карткою чи тільки отою «Кешбек «Зроблено в Україні»?
Ви в застосунку зможете обрати та вказати карткові рахунки, за покупки з яких ви будете отримувати кешбек) Але зарахування кешбеку буде тільки на картку "Кешбек "Зроблено в Україні" 🤗 Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Незрозуміло, про який застосунок йдеться - Дія чи СенсСуперАпп, але ідею зрозумів. А як Покупцеві дізнатися, чи зареєстував в програмі свій товар Виробник і чи приєднався до програми Продавець?
Обрати рахунок при покупці з якого ви будете отримувати кешбек ви зможете саме в нашому застосунку. Товари, які прийматимуть участь будуть марковані спеціальним знаком у торговельній мережі. З переліком торгових точок де можна придбати товари та отримати кешбек, зможете ознайомитись трошки пізніше) Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️