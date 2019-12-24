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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 15:43

  Sense Bank написав:
  2XL написав:А що за історія конвертації тільки через долар?
Цікавить розрахунок в євро. При оплаті гривневою карткою курс безбожний. Якщо на єврову картку купити валюту і рахунок в євро, то один до одного все одно оплатити не вдасться?

При оплаті гривневою карткою у валюті євро конвертація відбувається через валюту долар, оскільки в нашому банку вона є основною. Логіка наступна:
- сума в євро конвертується в долар на стороні МПС за їх курсом
- ця сума в доларах конвертується нашим банком в гривню, за нашим курсом

Якщо ви сплачуватимете карткою в євро, то конвертація не передбачена, з картки буде списана сума в євро, яку виставив продавець до списання.
Детальніше ознайомитись із логікою конвертації можна тут 👉🏻 https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014652800
У цій статті наведені всі можливі варіанти конвертація, залежно від валюти картки та валюти проведення операції 😊

Ваш друг та помічник, Володимир 💎


а почему не упомянули 1,5% что сверху довариваете? именно по этой причине перестал платить картами алки. проще в другом банке заплатить где курс выше чем потом эти 1,5% еще оплачивать.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 15:44

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:у разі придбання товарів українського виробництва, в тому числі ліки та медичні вироби, покупець отримуватиме компенсацію у розмірі 10% від вартості товару.
Тобто усі укртовари зараз підстрибнуть на 10%? :shock:


у нас исчезнет китай, турция и европа. все станет онли укр. :lol:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 14:13

  Sense Bank написав:Кешбеку багато не буває, правильно?!

24 серпня — у День Незалежності України стартує програма, ініційована Президентом України, "Національний кешбек" 💙💛
Якщо коротко описати цю програму, то суть її наступна: купляй українське — отримуй кешбек 😊

Для українських продавців потрібно буде подати заявку на участь через застосунок Дія, а для всіх покупців все ще легше, оформляєте картку "Зроблено в Україні" на яку кожного місяця, до 20 числа, буде зараховуватись кешбек від держави, що може бути краще 🥰
Так, починаючи з 2 вересня, у разі придбання товарів українського виробництва, в тому числі ліки та медичні вироби, покупець отримуватиме компенсацію у розмірі 10% від вартості товару.

Максимальна сума кешбеку – 3 тисячі гривень в місяць.

Детальніше з новиною можна ознайомитись тут👉🏻 https://sensebank.ua/news/sense-bank-st ... nij-kesbek
Відтак клієнти Sense Bank зможуть одними з перших долучитись до програми «Національний кешбек». Є сенс наближати діджитальне майбутнє разом з Сенс!

Ваш друг та помічник, Володимир 💎


Невеличке оновлення: сьогодні Дія повідомила, що відбулись зміни в етапах запуску державної програми, а тому оформлення картки буде доступне з 2 вересня, очікуємо з нетерпінням 🥳

З повагою, Володимир 💎
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Представник банку
 
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