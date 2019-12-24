2XL написав:А що за історія конвертації тільки через долар? Цікавить розрахунок в євро. При оплаті гривневою карткою курс безбожний. Якщо на єврову картку купити валюту і рахунок в євро, то один до одного все одно оплатити не вдасться?
При оплаті гривневою карткою у валюті євро конвертація відбувається через валюту долар, оскільки в нашому банку вона є основною. Логіка наступна: - сума в євро конвертується в долар на стороні МПС за їх курсом - ця сума в доларах конвертується нашим банком в гривню, за нашим курсом
Якщо ви сплачуватимете карткою в євро, то конвертація не передбачена, з картки буде списана сума в євро, яку виставив продавець до списання. Детальніше ознайомитись із логікою конвертації можна тут 👉🏻 https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014652800 У цій статті наведені всі можливі варіанти конвертація, залежно від валюти картки та валюти проведення операції 😊
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
а почему не упомянули 1,5% что сверху довариваете? именно по этой причине перестал платить картами алки. проще в другом банке заплатить где курс выше чем потом эти 1,5% еще оплачивать.
Sense Bank написав:Кешбеку багато не буває, правильно?!
24 серпня — у День Незалежності України стартує програма, ініційована Президентом України, "Національний кешбек" 💙💛 Якщо коротко описати цю програму, то суть її наступна: купляй українське — отримуй кешбек 😊
Для українських продавців потрібно буде подати заявку на участь через застосунок Дія, а для всіх покупців все ще легше, оформляєте картку "Зроблено в Україні" на яку кожного місяця, до 20 числа, буде зараховуватись кешбек від держави, що може бути краще 🥰 Так, починаючи з 2 вересня, у разі придбання товарів українського виробництва, в тому числі ліки та медичні вироби, покупець отримуватиме компенсацію у розмірі 10% від вартості товару.
Максимальна сума кешбеку – 3 тисячі гривень в місяць.