2XL написав:А що за історія конвертації тільки через долар? Цікавить розрахунок в євро. При оплаті гривневою карткою курс безбожний. Якщо на єврову картку купити валюту і рахунок в євро, то один до одного все одно оплатити не вдасться?
При оплаті гривневою карткою у валюті євро конвертація відбувається через валюту долар, оскільки в нашому банку вона є основною. Логіка наступна: - сума в євро конвертується в долар на стороні МПС за їх курсом - ця сума в доларах конвертується нашим банком в гривню, за нашим курсом
Якщо ви сплачуватимете карткою в євро, то конвертація не передбачена, з картки буде списана сума в євро, яку виставив продавець до списання. Детальніше ознайомитись із логікою конвертації можна тут 👉🏻 https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014652800 У цій статті наведені всі можливі варіанти конвертація, залежно від валюти картки та валюти проведення операції 😊
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
а почему не упомянули 1,5% что сверху довариваете? именно по этой причине перестал платить картами алки. проще в другом банке заплатить где курс выше чем потом эти 1,5% еще оплачивать.
Sense Bank написав:Кешбеку багато не буває, правильно?!
24 серпня — у День Незалежності України стартує програма, ініційована Президентом України, "Національний кешбек" 💙💛 Якщо коротко описати цю програму, то суть її наступна: купляй українське — отримуй кешбек 😊
Для українських продавців потрібно буде подати заявку на участь через застосунок Дія, а для всіх покупців все ще легше, оформляєте картку "Зроблено в Україні" на яку кожного місяця, до 20 числа, буде зараховуватись кешбек від держави, що може бути краще 🥰 Так, починаючи з 2 вересня, у разі придбання товарів українського виробництва, в тому числі ліки та медичні вироби, покупець отримуватиме компенсацію у розмірі 10% від вартості товару.
Максимальна сума кешбеку – 3 тисячі гривень в місяць.
Hotab написав:Нагадайте тарифи , якщо треба СЕП-нуть або Р2Р з Хамона чи Блек на картки інших банків, наприклад ПУМБ. Помилкового відправив сюди по СЕПу 200к, а хотів на ПУМБ.
Доброго вечора! Ви можете з Хамелеона або Блек картки переказати за реквізитами на картку в іншому банку, такий переказ без комісії буде. Перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України (у т.ч. на благодійність): За одну операцію - 150 000 грн На день - 500 000 грн На місяць - 5 000 000 грн
Також враховуйте, будь ласка, що по часу переказ буде йти стандартно від 15 хв до 3 робочих днів. Але загалом за декілька годин надходить.
Якщо у застосунку переказувати з картки Блек на картку в іншому банку (переказ з картки на картку), то буде комісія сервісу 1% + 5 грн. Якщо зробити переказ з картки на картку в іншому банку з Хамелеона, то є ліміт - 20 000 грн / міс без комісії. Якщо більше, то буде комісія згідно тарифу картки - 1% + 5 грн (це стосується переказу за власні кошти).