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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:11

Re: Sense Bank

щось після оновлення не запускається мобільний додаток. це моя особиста проблема чи ще в когось є?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:13

  Shaman написав:щось після оновлення не запускається мобільний додаток. це моя особиста проблема чи ще в когось є?

Працює , оновлений
Hotab
 
Повідомлень: 13093
З нами з: 15.02.09
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  #<1 ... 1254125512561257
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