|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 сер, 2024 15:11
щось після оновлення не запускається мобільний додаток. це моя особиста проблема чи ще в когось є?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6602
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 639 раз.
- Подякували: 1462 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Нед 25 сер, 2024 15:13
Shaman написав:
щось після оновлення не запускається мобільний додаток. це моя особиста проблема чи ще в когось є?
Працює , оновлений
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13088
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 2266 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Нед 25 сер, 2024 19:17
Shaman написав:щось після оновлення не запускається мобільний додаток. це моя особиста проблема чи ще в когось є?
Все норм працює
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 447
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 сер, 2024 22:18
Вчора зробив покупку карткою АТБ від Сенсу на суму більше 500 грн і звернув увагу, що розстрочка пропонується, лише починаючи з 6 місяців. 3-місячної - ні безкоштовної, ніякої іншої - вже немає? Чи я щось зробив не так?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6212
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1025 раз.
- Подякували: 4835 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Нед 25 сер, 2024 22:30
Искатель написав:
Вчора зробив покупку карткою АТБ від Сенсу на суму більше 500 грн і звернув увагу, що розстрочка пропонується, лише починаючи з 6 місяців. 3-місячної - ні безкоштовної, ніякої іншої - вже немає? Чи я щось зробив не так?
Вигода від Сенсу пропонує 6місячну безкоштовну. Можливо і АТБ теж?
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3766
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1226
|266968
|
|
|14
|19823
|
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
|