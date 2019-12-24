Вчора зробив покупку карткою АТБ від Сенсу на суму більше 500 грн і звернув увагу, що розстрочка пропонується, лише починаючи з 6 місяців. 3-місячної - ні безкоштовної, ніякої іншої - вже немає? Чи я щось зробив не так?
Искатель написав:Вчора зробив покупку карткою АТБ від Сенсу на суму більше 500 грн і звернув увагу, що розстрочка пропонується, лише починаючи з 6 місяців. 3-місячної - ні безкоштовної, ніякої іншої - вже немає? Чи я щось зробив не так?
Вигода від Сенсу пропонує 6місячну безкоштовну. Можливо і АТБ теж?
Искатель написав:Вчора зробив покупку карткою АТБ від Сенсу на суму більше 500 грн і звернув увагу, що розстрочка пропонується, лише починаючи з 6 місяців. 3-місячної - ні безкоштовної, ніякої іншої - вже немає? Чи я щось зробив не так?
500 грн малувато. Покупка від 1т, дає право на безкоштовну розстрочку.
Искатель написав:Вчора зробив покупку карткою АТБ від Сенсу на суму більше 500 грн і звернув увагу, що розстрочка пропонується, лише починаючи з 6 місяців. 3-місячної - ні безкоштовної, ніякої іншої - вже немає? Чи я щось зробив не так?
500 грн малувато. Покупка від 1т, дає право на безкоштовну розстрочку.