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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:11

Re: Sense Bank

щось після оновлення не запускається мобільний додаток. це моя особиста проблема чи ще в когось є?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:13

  Shaman написав:щось після оновлення не запускається мобільний додаток. це моя особиста проблема чи ще в когось є?

Працює , оновлений
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:17

Re: Sense Bank

Shaman написав:щось після оновлення не запускається мобільний додаток. це моя особиста проблема чи ще в когось є?
Все норм працює
lamal
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 22:18

Вчора зробив покупку карткою АТБ від Сенсу на суму більше 500 грн і звернув увагу, що розстрочка пропонується, лише починаючи з 6 місяців. 3-місячної - ні безкоштовної, ніякої іншої - вже немає? Чи я щось зробив не так?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 22:30

  Искатель написав:Вчора зробив покупку карткою АТБ від Сенсу на суму більше 500 грн і звернув увагу, що розстрочка пропонується, лише починаючи з 6 місяців. 3-місячної - ні безкоштовної, ніякої іншої - вже немає? Чи я щось зробив не так?


Вигода від Сенсу пропонує 6місячну безкоштовну. Можливо і АТБ теж?
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 00:44

  Искатель написав:Вчора зробив покупку карткою АТБ від Сенсу на суму більше 500 грн і звернув увагу, що розстрочка пропонується, лише починаючи з 6 місяців. 3-місячної - ні безкоштовної, ніякої іншої - вже немає? Чи я щось зробив не так?

500 грн малувато.
Покупка від 1т, дає право на безкоштовну розстрочку.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 07:27

  Shaman написав:щось після оновлення не запускається мобільний додаток. це моя особиста проблема чи ще в когось є?

Видає невідому помилку.
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 08:31

Shaman Не хочу здатись банальним, але я б спробував перевстановити застосунок. Вчора мав таке у себе. Перевстановити допомогло

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 08:34

  novichok написав:
  Искатель написав:Вчора зробив покупку карткою АТБ від Сенсу на суму більше 500 грн і звернув увагу, що розстрочка пропонується, лише починаючи з 6 місяців. 3-місячної - ні безкоштовної, ніякої іншої - вже немає? Чи я щось зробив не так?

500 грн малувато.
Покупка від 1т, дає право на безкоштовну розстрочку.

Це точно? Було ж від 500.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 08:44

Искатель Так, від 1000 грн. Сподіваюсь, що скріншот нижче нормально додався)
Зображення

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
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