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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Пон 26 сер, 2024 12:57
Sense Bank
нагадайте будь ласка до якої дати працює акція по АТБ картці?
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greenozon
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Додано: Пон 26 сер, 2024 13:00
greenozon До 31.08.2024 включно
*Андрій
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Sense Bank
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Додано: Пон 26 сер, 2024 13:04
Sense Bank написав:Shaman
Не хочу здатись банальним, але я б спробував перевстановити застосунок. Вчора мав таке у себе. Перевстановити допомогло
*Андрій
ще пограюсь, але вчора ні перезавантаження, ні перевстановлення додатку не допомогло.
тобто немає обмежень по версії Андроїд чи щось таке?
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Shaman
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Додано: Пон 26 сер, 2024 13:06
Искатель написав: novichok написав: Искатель написав:
Вчора зробив покупку карткою АТБ від Сенсу на суму більше 500 грн і звернув увагу, що розстрочка пропонується, лише починаючи з 6 місяців. 3-місячної - ні безкоштовної, ніякої іншої - вже немає? Чи я щось зробив не так?
500 грн малувато.
Покупка від 1т, дає право на безкоштовну розстрочку.
Це точно? Було ж від 500.
з приводу картки АТБ не знаю, а загальні розстрочки - більше 500 - від 6 місяців з комісією, безкоштовні 3 міс - від 1 000. доволі давно так зробили...
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Shaman
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Додано: Пон 26 сер, 2024 13:10
Shaman написав: Sense Bank написав:Shaman
Не хочу здатись банальним, але я б спробував перевстановити застосунок. Вчора мав таке у себе. Перевстановити допомогло
*Андрій
ще пограюсь, але вчора ні перезавантаження, ні перевстановлення додатку не допомогло.
тобто немає обмежень по версії Андроїд чи щось таке?
Ні, жодних обмежень не було
*Андрій
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Sense Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 12738
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 177 раз.
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Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
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