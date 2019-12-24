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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 08:47

Sense Bank, ага, чудово :roll:
Зображення
Amethyst
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Повідомлень: 5656
З нами з: 05.05.21
Подякував: 424 раз.
Подякували: 1088 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 12:57

Sense Bank

нагадайте будь ласка до якої дати працює акція по АТБ картці?
greenozon
 
Повідомлень: 16492
З нами з: 01.06.14
Подякував: 456 раз.
Подякували: 1634 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 13:00

greenozon До 31.08.2024 включно

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12739
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 13:04

  Sense Bank написав:Shaman Не хочу здатись банальним, але я б спробував перевстановити застосунок. Вчора мав таке у себе. Перевстановити допомогло

*Андрій

ще пограюсь, але вчора ні перезавантаження, ні перевстановлення додатку не допомогло.

тобто немає обмежень по версії Андроїд чи щось таке?
Shaman
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Повідомлень: 6605
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 13:06

  Искатель написав:
  novichok написав:
  Искатель написав:Вчора зробив покупку карткою АТБ від Сенсу на суму більше 500 грн і звернув увагу, що розстрочка пропонується, лише починаючи з 6 місяців. 3-місячної - ні безкоштовної, ніякої іншої - вже немає? Чи я щось зробив не так?

500 грн малувато.
Покупка від 1т, дає право на безкоштовну розстрочку.

Це точно? Було ж від 500.

з приводу картки АТБ не знаю, а загальні розстрочки - більше 500 - від 6 місяців з комісією, безкоштовні 3 міс - від 1 000. доволі давно так зробили...
Shaman
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Повідомлень: 6605
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Подякували: 1462 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 13:10

  Shaman написав:
  Sense Bank написав:Shaman Не хочу здатись банальним, але я б спробував перевстановити застосунок. Вчора мав таке у себе. Перевстановити допомогло

*Андрій

ще пограюсь, але вчора ні перезавантаження, ні перевстановлення додатку не допомогло.

тобто немає обмежень по версії Андроїд чи щось таке?


Ні, жодних обмежень не було

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12739
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 11:09

Sense Bank,
насколько я помню, акцию "кэшбек 2% на выходных" "перезапускали" до конца августа?
1) напомните, до какого числа она действует?
2) будет ли продление?
Driver
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Повідомлень: 318
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 11:18

Re: Розіграш від Sense Bank

Державний банк розігрує 250 000 грн бонусами в рамках акції «Святкуємо Незалежність разом!»

https://news.finance.ua/ua/derzhavnyy-b ... ion_270824

Термін дії Акції 23 серпня по 23 вересня.
Assistant_Portal
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Повідомлень: 2953
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Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 11:25

  Driver написав:Sense Bank,
насколько я помню, акцию "кэшбек 2% на выходных" "перезапускали" до конца августа?
1) напомните, до какого числа она действует?
2) будет ли продление?

Загально акція в банку діє до кінця року, але 1 червня її було продовжено ще на 90 днів, якщо календар не обманює, то останні вихідні вже закінчились, коли можна було б отримати додатковий кешбек 🥺

Щодо нового продовження ще на 90 днів, то поки не отримували новин, але як показує досвід червня, все може бути 😉

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12739
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1344 раз.
 
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