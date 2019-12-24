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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 17:31

  Кащей написав:Вывел небольшую сумму с Пейпала на Ред - и получил "Комісію за зарахування транскордонного переказу" в размере 80 грн. Вопрос к представителю банка: эта комиссия входит в грейс или ее нужно сразу погашать?

Якщо це було валютне зарахування, то згідно з тарифами картки дійсно є комісія за зарахування в розмірі 1% мін. 80 грн.
Всі комісії, які списуються згідно з тарифами картки рахуються, як безготівкові операції, тому входять в ПП.
Тут можете ознайомитись з переліком готівкових і безготівкових операцій: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0018617520
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12742
З нами з: 18.02.13
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 11:45

Термін дії акційної розстрочки продовжено 🔁
📢 Строк дії вже до 31 грудня 2024 року.

Умови оформлення без змін:
    строк — 3 міс.;
    сума — від 1000 грн;
    ставка — 0,01% річних;
    щомісячна комісія — 0%.

"Акційна розстрочка на кредитній картці. Які умови?": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 6946421522

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12742
З нами з: 18.02.13
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 12:01

  Sense Bank написав:Shaman Не хочу здатись банальним, але я б спробував перевстановити застосунок. Вчора мав таке у себе. Перевстановити допомогло

*Андрій

чергове перевстановлення допомогло. але чомусь додатку Sence Bank не вистачало 1.5 Гб вільного місця й вимагав ще...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6607
З нами з: 29.09.19
Подякував: 641 раз.
Подякували: 1462 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 12:03

  Shaman написав:
  Sense Bank написав:Shaman Не хочу здатись банальним, але я б спробував перевстановити застосунок. Вчора мав таке у себе. Перевстановити допомогло

*Андрій

чергове перевстановлення допомогло. але чомусь додатку Sence Bank не вистачало 1.5 Гб вільного місця й вимагав ще...


в 2030 це буде 150 ГБ :mrgreen:
greenozon
 
Повідомлень: 16495
З нами з: 01.06.14
Подякував: 456 раз.
Подякували: 1634 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 12:27

Re: Sense Bank

  Shaman написав:чергове перевстановлення допомогло. але чомусь додатку Sence Bank не вистачало 1.5 Гб вільного місця й вимагав ще...

Вітаю! А не підкажете, будь ласка, модель вашого смартфона та оперативну систему? А також на скільки пам'яті ваш смартфон? Хотілося б розуміти чому так виникло, щоб обговорити з колегами. Бо давненько подібного не бачив 😅

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12742
З нами з: 18.02.13
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
Профіль
1
2
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  #<1 ... 1256125712581259
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