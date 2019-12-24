Кащей написав:Вывел небольшую сумму с Пейпала на Ред - и получил "Комісію за зарахування транскордонного переказу" в размере 80 грн. Вопрос к представителю банка: эта комиссия входит в грейс или ее нужно сразу погашать?
Якщо це було валютне зарахування, то згідно з тарифами картки дійсно є комісія за зарахування в розмірі 1% мін. 80 грн. Всі комісії, які списуються згідно з тарифами картки рахуються, як безготівкові операції, тому входять в ПП. Тут можете ознайомитись з переліком готівкових і безготівкових операцій: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0018617520 Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Shaman написав:чергове перевстановлення допомогло. але чомусь додатку Sence Bank не вистачало 1.5 Гб вільного місця й вимагав ще...
Вітаю! А не підкажете, будь ласка, модель вашого смартфона та оперативну систему? А також на скільки пам'яті ваш смартфон? Хотілося б розуміти чому так виникло, щоб обговорити з колегами. Бо давненько подібного не бачив 😅