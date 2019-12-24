Кащей написав:Вывел небольшую сумму с Пейпала на Ред - и получил "Комісію за зарахування транскордонного переказу" в размере 80 грн. Вопрос к представителю банка: эта комиссия входит в грейс или ее нужно сразу погашать?
Якщо це було валютне зарахування, то згідно з тарифами картки дійсно є комісія за зарахування в розмірі 1% мін. 80 грн. Всі комісії, які списуються згідно з тарифами картки рахуються, як безготівкові операції, тому входять в ПП. Тут можете ознайомитись з переліком готівкових і безготівкових операцій: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0018617520 Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Shaman написав:чергове перевстановлення допомогло. але чомусь додатку Sence Bank не вистачало 1.5 Гб вільного місця й вимагав ще...
Вітаю! А не підкажете, будь ласка, модель вашого смартфона та оперативну систему? А також на скільки пам'яті ваш смартфон? Хотілося б розуміти чому так виникло, щоб обговорити з колегами. Бо давненько подібного не бачив 😅
Shaman написав:чергове перевстановлення допомогло. але чомусь додатку Sence Bank не вистачало 1.5 Гб вільного місця й вимагав ще...
Доброго дня, дякую що уточнили ваші дані в пп. Повертаюся до вас з відповідю. Отже, як я розумію, правило вільного місця під застосунок встановлює сам стор. Тобто, вони перевіряють щоб було достатньо вільного місця при завантажені того чи іншого застосунка, програми, гри. І тому скоріше за все їм 1.5 гб вільного місця не вистачило, тому попросили ще трохи звільнити. Зізнаюся, сам вперше про це дізнався сьогодні, до цього теж думав, що це застосунки чи програми самостійно запитують більше місця під себе