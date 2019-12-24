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банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 17:31

  Кащей написав:Вывел небольшую сумму с Пейпала на Ред - и получил "Комісію за зарахування транскордонного переказу" в размере 80 грн. Вопрос к представителю банка: эта комиссия входит в грейс или ее нужно сразу погашать?

Якщо це було валютне зарахування, то згідно з тарифами картки дійсно є комісія за зарахування в розмірі 1% мін. 80 грн.
Всі комісії, які списуються згідно з тарифами картки рахуються, як безготівкові операції, тому входять в ПП.
Тут можете ознайомитись з переліком готівкових і безготівкових операцій: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0018617520
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12744
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1346 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 11:45

Термін дії акційної розстрочки продовжено 🔁
📢 Строк дії вже до 31 грудня 2024 року.

Умови оформлення без змін:
    строк — 3 міс.;
    сума — від 1000 грн;
    ставка — 0,01% річних;
    щомісячна комісія — 0%.

"Акційна розстрочка на кредитній картці. Які умови?": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 6946421522

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12744
З нами з: 18.02.13
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1346 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 12:01

  Sense Bank написав:Shaman Не хочу здатись банальним, але я б спробував перевстановити застосунок. Вчора мав таке у себе. Перевстановити допомогло

*Андрій

чергове перевстановлення допомогло. але чомусь додатку Sence Bank не вистачало 1.5 Гб вільного місця й вимагав ще...
Shaman
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Подякували: 1462 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 12:03

  Shaman написав:
  Sense Bank написав:Shaman Не хочу здатись банальним, але я б спробував перевстановити застосунок. Вчора мав таке у себе. Перевстановити допомогло

*Андрій

чергове перевстановлення допомогло. але чомусь додатку Sence Bank не вистачало 1.5 Гб вільного місця й вимагав ще...


в 2030 це буде 150 ГБ :mrgreen:
greenozon
 
Повідомлень: 16507
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 12:27

Re: Sense Bank

  Shaman написав:чергове перевстановлення допомогло. але чомусь додатку Sence Bank не вистачало 1.5 Гб вільного місця й вимагав ще...

Вітаю! А не підкажете, будь ласка, модель вашого смартфона та оперативну систему? А також на скільки пам'яті ваш смартфон? Хотілося б розуміти чому так виникло, щоб обговорити з колегами. Бо давненько подібного не бачив 😅

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 17:15

Re: Sense Bank

  Shaman написав:чергове перевстановлення допомогло. але чомусь додатку Sence Bank не вистачало 1.5 Гб вільного місця й вимагав ще...

Доброго дня, дякую що уточнили ваші дані в пп.
Повертаюся до вас з відповідю. Отже, як я розумію, правило вільного місця під застосунок встановлює сам стор. Тобто, вони перевіряють щоб було достатньо вільного місця при завантажені того чи іншого застосунка, програми, гри. І тому скоріше за все їм 1.5 гб вільного місця не вистачило, тому попросили ще трохи звільнити.
Зізнаюся, сам вперше про це дізнався сьогодні, до цього теж думав, що це застосунки чи програми самостійно запитують більше місця під себе :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12744
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Подякували: 1346 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 14:28

Сьогодні нормально платежі ходять? Відправив на фірму, рахунок у Укргазбанку, десь хвилин із 40 тому, ще у дорозі.
Искатель
 
Повідомлень: 6214
З нами з: 22.02.16
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 15:01

1 вересня займає поважне місце в житті кожної людини, а тому Sense Bank має для вас декілька крутих новин, які точно покращать ваш настрій та зроблять його ще більш святковим 🥳

Акція 2% кешбеку в магазинах АТБ продовжуємо аж до 30.11.24, щоб точно всі встигли заробити додаткові горішки при оплаті в АТБ 😊

А також, ви на це чекали, ви цього хотіли, а тому отримуєте — з 1 вересня ми ще раз "перезапускаємо" акцію "Вихідні з кешбеком" на нові 90 днів. Тобто з 01.09.24 і до 29.11.24 — можна отримувати на вихідних по +2% кешбеку за оплату кредитними картками КК Red, Red 2.0, Red Cash, Максимум, Максимум-готівка, Максимум Платинум покупок на суму в 500 грн і більше (покупка має бути на 100% за кредитний ліміт) 😉

Отже, осінь буде дуже плідною на кешбек, аби наші клієнти проводили її з радістю на обличчі, а не смутою в серцях 💙
Є сенс заробляти додаткові бонуси!

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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