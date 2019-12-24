Додано: П'ят 30 сер, 2024 15:01

1 вересня займає поважне місце в житті кожної людини, а тому Sense Bank має для вас декілька крутих новин, які точно покращать ваш настрій та зроблять його ще більш святковим 🥳



Акція 2% кешбеку в магазинах АТБ продовжуємо аж до 30.11.24, щоб точно всі встигли заробити додаткові горішки при оплаті в АТБ 😊



А також, ви на це чекали, ви цього хотіли, а тому отримуєте — з 1 вересня ми ще раз "перезапускаємо" акцію "Вихідні з кешбеком" на нові 90 днів. Тобто з 01.09.24 і до 29.11.24 — можна отримувати на вихідних по +2% кешбеку за оплату кредитними картками КК Red, Red 2.0, Red Cash, Максимум, Максимум-готівка, Максимум Платинум покупок на суму в 500 грн і більше (покупка має бути на 100% за кредитний ліміт) 😉



Отже, осінь буде дуже плідною на кешбек, аби наші клієнти проводили її з радістю на обличчі, а не смутою в серцях 💙

Є сенс заробляти додаткові бонуси!



Зауважу, що є певні зміни, а точніше з 1 вересня 2024 року банк має право анулювати нараховані бонуси, якщо ви не обирали Категорії або не робили операцій у Sense SuperApp по поверненню бонусів грошима на картку понад 90 днів.

І загалом, будуть певні зміни загальних умов анулювання бонусів в програмі "Cash'u Club", детальніше це п. 8.1.3, 8.1.4., 8.4. Мова йде про скорочення термінів вказаних у цих пунктах та деталізований перелік операцій.



Для активних клієнтів, які користуються бонусами на повну — можна видихнути спокійно😉

Ваш друг та помічник, Володимир 💎