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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1257125812591260

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 17:13

  WallNutPen написав:
  Sense Bank написав:nse Bank має для вас декілька крутих новин, які точно покращать ваш настрій
Владимир а что ж вы не до конца хвастаетесь "крутыми" новостями? А как же изменение в программе орехов в части их более скорого аннулирования? ИМХО если транслировать честно - то все новости ;)

Згоден, додав і цю інформацію також 😉
Дякую за підказку 💙

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12745
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1347 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:07

Re: Sense Bank анонсував вигідні акції і розіграші

Sense Bank представив нові пропозиції для своїх клієнтів, зокрема додатковий кешбек та участь у розіграшах цінних призів.

https://news.finance.ua/ua/sense-bank-a ... ion_300824

Переможців буде оголошено до 1 вересня.
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Повідомлень: 2962
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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