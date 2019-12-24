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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1257125812591260

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 17:13

  WallNutPen написав:
  Sense Bank написав:nse Bank має для вас декілька крутих новин, які точно покращать ваш настрій
Владимир а что ж вы не до конца хвастаетесь "крутыми" новостями? А как же изменение в программе орехов в части их более скорого аннулирования? ИМХО если транслировать честно - то все новости ;)

Згоден, додав і цю інформацію також 😉
Дякую за підказку 💙

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:07

Re: Sense Bank анонсував вигідні акції і розіграші

Sense Bank представив нові пропозиції для своїх клієнтів, зокрема додатковий кешбек та участь у розіграшах цінних призів.

https://news.finance.ua/ua/sense-bank-a ... ion_300824

Переможців буде оголошено до 1 вересня.
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:15

Re: Sense Bank

Sense Bank написав:
  WallNutPen написав:
  Sense Bank написав:nse Bank має для вас декілька крутих новин, які точно покращать ваш настрій
Владимир а что ж вы не до конца хвастаетесь "крутыми" новостями? А как же изменение в программе орехов в части их более скорого аннулирования? ИМХО если транслировать честно - то все новости ;)

Згоден, додав і цю інформацію також
Дякую за підказку

З повагою, Володимир
Владимир, будет ли работать акция "Выходные с кешбэком" уже в эту субботу, 31 августа? Вы пишете, что акция возобновляется с 1.09, а на странице акции в приложении указано, что период ее действия 27.01-31.12 и ещё осталось 124 дня.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:28

Кащей

Ні, на цих вихідних акція не працюватиме, початок буде вже на наступних вихідних 07-08 вересня. Акція не відновлюється, а перезапускається для діючих клієнтів, які вже раніше свої 90 днів використали 😉
Щодо загального терміну, то акція діє в банку до кінця року, тому в застосунку Sense SuperApp вказано саме до 31.12.24, але для клієнта акція діє по 90 днів 😊

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:11

Re: Sense Bank

Скільки айфонів буде розіграно - 100 шт. хоча би буде?
Бекас
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