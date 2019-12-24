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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 сер, 2024 17:13
WallNutPen написав: Sense Bank написав:
nse Bank має для вас декілька крутих новин, які точно покращать ваш настрій
Владимир а что ж вы не до конца хвастаетесь "крутыми" новостями? А как же изменение в программе орехов в части их более скорого аннулирования? ИМХО если транслировать честно - то все новости
Згоден, додав і цю інформацію також 😉
Дякую за підказку 💙
З повагою, Володимир 💎
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:07
Sense Bank представив нові пропозиції для своїх клієнтів, зокрема додатковий кешбек та участь у розіграшах цінних призів.https://news.finance.ua/ua/sense-bank-a ... ion_300824
Переможців буде оголошено до 1 вересня.
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:15
Sense Bank написав: WallNutPen написав: Sense Bank написав:
nse Bank має для вас декілька крутих новин, які точно покращать ваш настрій
Владимир а что ж вы не до конца хвастаетесь "крутыми" новостями? А как же изменение в программе орехов в части их более скорого аннулирования? ИМХО если транслировать честно - то все новости
Згоден, додав і цю інформацію також
Дякую за підказку
З повагою, Володимир
Владимир, будет ли работать акция "Выходные с кешбэком" уже в эту субботу, 31 августа? Вы пишете, что акция возобновляется с 1.09, а на странице акции в приложении указано, что период ее действия 27.01-31.12 и ещё осталось 124 дня.
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Кащей
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:28
Кащей
Ні, на цих вихідних акція не працюватиме, початок буде вже на наступних вихідних 07-08 вересня. Акція не відновлюється, а перезапускається для діючих клієнтів, які вже раніше свої 90 днів використали 😉
Щодо загального терміну, то акція діє в банку до кінця року, тому в застосунку Sense SuperApp вказано саме до 31.12.24, але для клієнта акція діє по 90 днів 😊
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:11
Скільки айфонів буде розіграно - 100 шт. хоча би буде?
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Бекас
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