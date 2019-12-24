Sense Bank написав:nse Bank має для вас декілька крутих новин, які точно покращать ваш настрій
Владимир а что ж вы не до конца хвастаетесь "крутыми" новостями? А как же изменение в программе орехов в части их более скорого аннулирования? ИМХО если транслировать честно - то все новости
Згоден, додав і цю інформацію також Дякую за підказку
З повагою, Володимир
Владимир, будет ли работать акция "Выходные с кешбэком" уже в эту субботу, 31 августа? Вы пишете, что акция возобновляется с 1.09, а на странице акции в приложении указано, что период ее действия 27.01-31.12 и ещё осталось 124 дня.
Ні, на цих вихідних акція не працюватиме, початок буде вже на наступних вихідних 07-08 вересня. Акція не відновлюється, а перезапускається для діючих клієнтів, які вже раніше свої 90 днів використали 😉 Щодо загального терміну, то акція діє в банку до кінця року, тому в застосунку Sense SuperApp вказано саме до 31.12.24, але для клієнта акція діє по 90 днів 😊
Ні, на цих вихідних акція не працюватиме, початок буде вже на наступних вихідних 07-08 вересня. Акція не відновлюється, а перезапускається для діючих клієнтів, які вже раніше свої 90 днів використали 😉 Щодо загального терміну, то акція діє в банку до кінця року, тому в застосунку Sense SuperApp вказано саме до 31.12.24, але для клієнта акція діє по 90 днів 😊
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Акция перезапускается 1.09, но, собственно, 1.09 (воскресенье) она действовать не будет. Правильно я понял вас?