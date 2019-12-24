Sense Bank написав:nse Bank має для вас декілька крутих новин, які точно покращать ваш настрій
Владимир а что ж вы не до конца хвастаетесь "крутыми" новостями? А как же изменение в программе орехов в части их более скорого аннулирования? ИМХО если транслировать честно - то все новости
Згоден, додав і цю інформацію також Дякую за підказку
З повагою, Володимир
Владимир, будет ли работать акция "Выходные с кешбэком" уже в эту субботу, 31 августа? Вы пишете, что акция возобновляется с 1.09, а на странице акции в приложении указано, что период ее действия 27.01-31.12 и ещё осталось 124 дня.
Ні, на цих вихідних акція не працюватиме, початок буде вже на наступних вихідних 07-08 вересня. Акція не відновлюється, а перезапускається для діючих клієнтів, які вже раніше свої 90 днів використали 😉 Щодо загального терміну, то акція діє в банку до кінця року, тому в застосунку Sense SuperApp вказано саме до 31.12.24, але для клієнта акція діє по 90 днів 😊
Ні, на цих вихідних акція не працюватиме, початок буде вже на наступних вихідних 07-08 вересня. Акція не відновлюється, а перезапускається для діючих клієнтів, які вже раніше свої 90 днів використали 😉 Щодо загального терміну, то акція діє в банку до кінця року, тому в застосунку Sense SuperApp вказано саме до 31.12.24, але для клієнта акція діє по 90 днів 😊
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Акция перезапускается 1.09, но, собственно, 1.09 (воскресенье) она действовать не будет. Правильно я понял вас?
Ні, на цих вихідних акція не працюватиме, початок буде вже на наступних вихідних 07-08 вересня. Акція не відновлюється, а перезапускається для діючих клієнтів, які вже раніше свої 90 днів використали 😉 Щодо загального терміну, то акція діє в банку до кінця року, тому в застосунку Sense SuperApp вказано саме до 31.12.24, але для клієнта акція діє по 90 днів 😊
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Акция перезапускается 1.09, но, собственно, 1.09 (воскресенье) она действовать не будет. Правильно я понял вас?
За всіма логіками світу, й відповідно до інформації, яку ми отримали стосовно цієї акції — так, акція мала перезапуститись з 1 вересня, але як завжди досвід це найкраще, сьогодні розраховувався і кешбек вихідного дня стандартно був нарахований 🤔 Тому сьогодні-завтра можете проводити покупки і отримувати +2% кешбеку вихідного дня 😊
Держава запускає програму кешбеку на товари українського виробництва — починаючи з 2 вересня, отримуй 10% від покупок товарів, зроблених в Україні, з Кешбековою карткою від Sense Bank:
1. Відкривай картку у цифровому банку Sense SuperApp. 2. Додавай до програми вже наявні у тебе картки. 3. У застосунку Дія 2 вересня вибери картку від Sense для зарахування національного кешбеку. 4. Розраховуйся Sense-картками за українські товари та отримуй до 3000 гривень на місяць на кешбекову картку.
Накопичені гроші приходитимуть на картку після 20-го числа наступного місяця. Витрачати їх можна лише на певні послуги, зокрема: комуналку, медицину, транспорт, кіно, купівлю військових облігацій та донати Збройним Силам України.
Кешбекова Картка безкоштовна в обслуговуванні, але з неї не можна ні переказувати, ні знімати готівку, ні поповнювати власними коштами, ні платити будь-де, окрім за послуги, передбачені програмою.
І все? Ні, бо Sense дарує ще 2% від накопиченого тобою кешбеку. Коли відбудеться зарахування на Кешбекову картку, то 2% від суми опиняться на твоєму бонусному рахунку Cash’u Club. А всі кешики в обраних категоріях і далі будуть накопичуватися, навіть якщо за покупкою передбачений національний кешбек.
А отже — з однієї й тієї ж покупки можна отримати не один, не два, а аж три кешбеки: національний, подарунковий 2% та традиційний від Cash’u Club.