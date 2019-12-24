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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 17:13

  WallNutPen написав:
  Sense Bank написав:nse Bank має для вас декілька крутих новин, які точно покращать ваш настрій
Владимир а что ж вы не до конца хвастаетесь "крутыми" новостями? А как же изменение в программе орехов в части их более скорого аннулирования? ИМХО если транслировать честно - то все новости ;)

Згоден, додав і цю інформацію також 😉
Дякую за підказку 💙

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:07

Re: Sense Bank анонсував вигідні акції і розіграші

Sense Bank представив нові пропозиції для своїх клієнтів, зокрема додатковий кешбек та участь у розіграшах цінних призів.

https://news.finance.ua/ua/sense-bank-a ... ion_300824

Переможців буде оголошено до 1 вересня.
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:15

Re: Sense Bank

Sense Bank написав:
  WallNutPen написав:
  Sense Bank написав:nse Bank має для вас декілька крутих новин, які точно покращать ваш настрій
Владимир а что ж вы не до конца хвастаетесь "крутыми" новостями? А как же изменение в программе орехов в части их более скорого аннулирования? ИМХО если транслировать честно - то все новости ;)

Згоден, додав і цю інформацію також
Дякую за підказку

З повагою, Володимир
Владимир, будет ли работать акция "Выходные с кешбэком" уже в эту субботу, 31 августа? Вы пишете, что акция возобновляется с 1.09, а на странице акции в приложении указано, что период ее действия 27.01-31.12 и ещё осталось 124 дня.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:28

Кащей

Ні, на цих вихідних акція не працюватиме, початок буде вже на наступних вихідних 07-08 вересня. Акція не відновлюється, а перезапускається для діючих клієнтів, які вже раніше свої 90 днів використали 😉
Щодо загального терміну, то акція діє в банку до кінця року, тому в застосунку Sense SuperApp вказано саме до 31.12.24, але для клієнта акція діє по 90 днів 😊

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:11

Re: Sense Bank

Скільки айфонів буде розіграно - 100 шт. хоча би буде?
Бекас
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:27

  Бекас написав:Скільки айфонів буде розіграно - 100 шт. хоча би буде?

Якщо мова про акцію "Даруємо осіннє "яблучко"", то розігрується 1 (один) Apple iPhone 15 Pro 256 GB 😊
Точно не 100 шт. 😉
Ознайомитись із правилами цієї акції можете за посиланням:
https://sensebank.ua/upload/cashu/The_A ... fling.html

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 09:11

Всім доброго ранку!🌞
Сьогодні останній літній день, але не останній день спеки)
З вами буду я, тому якщо що питайте)
І розповідайте як плануєте провести літо?)

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 12:20

  Sense Bank написав:Кащей

Ні, на цих вихідних акція не працюватиме, початок буде вже на наступних вихідних 07-08 вересня. Акція не відновлюється, а перезапускається для діючих клієнтів, які вже раніше свої 90 днів використали 😉
Щодо загального терміну, то акція діє в банку до кінця року, тому в застосунку Sense SuperApp вказано саме до 31.12.24, але для клієнта акція діє по 90 днів 😊

Ваш друг та помічник, Володимир 💎

Акция перезапускается 1.09, но, собственно, 1.09 (воскресенье) она действовать не будет. Правильно я понял вас?
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 12:55

  Кащей написав:
  Sense Bank написав:Кащей

Ні, на цих вихідних акція не працюватиме, початок буде вже на наступних вихідних 07-08 вересня. Акція не відновлюється, а перезапускається для діючих клієнтів, які вже раніше свої 90 днів використали 😉
Щодо загального терміну, то акція діє в банку до кінця року, тому в застосунку Sense SuperApp вказано саме до 31.12.24, але для клієнта акція діє по 90 днів 😊

Ваш друг та помічник, Володимир 💎

Акция перезапускается 1.09, но, собственно, 1.09 (воскресенье) она действовать не будет. Правильно я понял вас?


За всіма логіками світу, й відповідно до інформації, яку ми отримали стосовно цієї акції — так, акція мала перезапуститись з 1 вересня, але як завжди досвід це найкраще, сьогодні розраховувався і кешбек вихідного дня стандартно був нарахований 🤔
Тому сьогодні-завтра можете проводити покупки і отримувати +2% кешбеку вихідного дня 😊

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 16:50

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Держава запускає програму кешбеку на товари українського виробництва — починаючи з 2 вересня, отримуй 10% від покупок товарів, зроблених в Україні, з Кешбековою карткою від Sense Bank:

1. Відкривай картку у цифровому банку Sense SuperApp.
2. Додавай до програми вже наявні у тебе картки.
3. У застосунку Дія 2 вересня вибери картку від Sense для зарахування національного кешбеку.
4. Розраховуйся Sense-картками за українські товари та отримуй до 3000 гривень на місяць на кешбекову картку.

Накопичені гроші приходитимуть на картку після 20-го числа наступного місяця. Витрачати їх можна лише на певні послуги, зокрема: комуналку, медицину, транспорт, кіно, купівлю військових облігацій та донати Збройним Силам України.

Кешбекова Картка безкоштовна в обслуговуванні, але з неї не можна ні переказувати, ні знімати готівку, ні поповнювати власними коштами, ні платити будь-де, окрім за послуги, передбачені програмою.

І все? Ні, бо Sense дарує ще 2% від накопиченого тобою кешбеку. Коли відбудеться зарахування на Кешбекову картку, то 2% від суми опиняться на твоєму бонусному рахунку Cash’u Club. А всі кешики в обраних категоріях і далі будуть накопичуватися, навіть якщо за покупкою передбачений національний кешбек.

А отже — з однієї й тієї ж покупки можна отримати не один, не два, а аж три кешбеки: національний, подарунковий 2% та традиційний від Cash’u Club.

Детальніше — тут https://sensebank.ua/cashback-made-in-ukraine

Є сенс купувати українське 💙💛
Sense Bank
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