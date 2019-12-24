Є діючий пакет сігнатуре Прошу пояснити,є кількість на різні номери якісь ліміти чи комісії,тому що овдп щось після 2(!) випадкових дій з вини банку при купівлі овдп мене особисто напружує,тому щоб оминати комісії в розмірі 150 грн чи можна поповнити 3 різні номери кожного дня протягом перших десяти днів кожного місяця чи автоплатіж зробити?
sens написав:Є діючий пакет сігнатуре Прошу пояснити,є кількість на різні номери якісь ліміти чи комісії,тому що овдп щось після 2(!) випадкових дій з вини банку при купівлі овдп мене особисто напружує,тому щоб оминати комісії в розмірі 150 грн чи можна поповнити 3 різні номери кожного дня протягом перших десяти днів кожного місяця чи автоплатіж зробити?