Є діючий пакет сігнатуре Прошу пояснити,є кількість на різні номери якісь ліміти чи комісії,тому що овдп щось після 2(!) випадкових дій з вини банку при купівлі овдп мене особисто напружує,тому щоб оминати комісії в розмірі 150 грн чи можна поповнити 3 різні номери кожного дня протягом перших десяти днів кожного місяця чи автоплатіж зробити?
sens написав:Є діючий пакет сігнатуре Прошу пояснити,є кількість на різні номери якісь ліміти чи комісії,тому що овдп щось після 2(!) випадкових дій з вини банку при купівлі овдп мене особисто напружує,тому щоб оминати комісії в розмірі 150 грн чи можна поповнити 3 різні номери кожного дня протягом перших десяти днів кожного місяця чи автоплатіж зробити?
sens написав:Є діючий пакет сігнатуре Прошу пояснити,є кількість на різні номери якісь ліміти чи комісії,тому що овдп щось після 2(!) випадкових дій з вини банку при купівлі овдп мене особисто напружує,тому щоб оминати комісії в розмірі 150 грн чи можна поповнити 3 різні номери кожного дня протягом перших десяти днів кожного місяця чи автоплатіж зробити?
Якщо картою користуватись, то..
У мене овдп в рази більше суми депозиту,в пакет не входить . Можна авжеж тричі на день гаджетом купляти каву і виконати умови. В мене зараз 3 контракти від різних операторів ,які я постійно сплачую ,тому з користю буде для мене сплачувати зв'язок малими траншами .
Мій контракт Київстар поповнюється мінімально на 5 грн,нагадую якщо хто не знає,то контракт знімає з рахунку подобово кошти. Тому можна кожного дня відсотки по швидкому депозиту перекидати на оплату мобільного .
sens Тут питання скоріше «а навіщо тоді вам карта с ознаками преміальності?» якщо ви її по суті не юзаєте, а загроза абонплати висить постійно? Чи вона зараз просто вимушено тимчасово на паузі лежить, поки нема можливості виїзду, де (за кордоном) в принципі її преміальність і розкривається найбільше?
sens написав:Є діючий пакет сігнатуре Прошу пояснити,є кількість на різні номери якісь ліміти чи комісії,тому що овдп щось після 2(!) випадкових дій з вини банку при купівлі овдп мене особисто напружує,тому щоб оминати комісії в розмірі 150 грн чи можна поповнити 3 різні номери кожного дня протягом перших десяти днів кожного місяця чи автоплатіж зробити?
Доброго ранку! 🙌 Поповнення мобільного номера відбувається без комісії. Є лише ліміт на суму поповнення Переказ для оплати послуг мобільного (стільникового) зв'язку* Ліміт на операцію - 5 000 грн Ліміт на день - 5 000 грн Ліміт на місяць - 5 000 грн
На жаль, автоплатіж, поки що не реалізовано. А так, ви можете 3 різних номера поповнювати з вашої картки без проблем. Тим паче відразу можна буде у застосунку і побачити, скільки вже було зроблено операцій, щоб виконати одну із умов.
Hotab написав:sens Тут питання скоріше «а навіщо тоді вам карта с ознаками преміальності?» якщо ви її по суті не юзаєте, а загроза абонплати висить постійно? Чи вона зараз просто вимушено тимчасово на паузі лежить, поки нема можливості виїзду, де (за кордоном) в принципі її преміальність і розкривається найбільше?
Я завжди прошу надати саму безкоштовну картку зі стрічкою з найкращими умовами без абонплати і безкоштовно зняття в банкоматах України з найбільшім лімітом на місяць.