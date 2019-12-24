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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 20:56

Мобільний оплата

Є діючий пакет сігнатуре
Прошу пояснити,є кількість на різні номери якісь ліміти чи комісії,тому що овдп щось після 2(!) випадкових дій з вини банку при купівлі овдп мене особисто напружує,тому щоб оминати комісії в розмірі 150 грн чи можна поповнити 3 різні номери кожного дня протягом перших десяти днів кожного місяця чи автоплатіж зробити?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 22:01

Re: Sense Bank

Зробіть автопілот
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 01:17

  sens написав:Є діючий пакет сігнатуре
Прошу пояснити,є кількість на різні номери якісь ліміти чи комісії,тому що овдп щось після 2(!) випадкових дій з вини банку при купівлі овдп мене особисто напружує,тому щоб оминати комісії в розмірі 150 грн чи можна поповнити 3 різні номери кожного дня протягом перших десяти днів кожного місяця чи автоплатіж зробити?

Якщо картою користуватись, то..

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 07:03

  Hotab написав:
  sens написав:Є діючий пакет сігнатуре
Прошу пояснити,є кількість на різні номери якісь ліміти чи комісії,тому що овдп щось після 2(!) випадкових дій з вини банку при купівлі овдп мене особисто напружує,тому щоб оминати комісії в розмірі 150 грн чи можна поповнити 3 різні номери кожного дня протягом перших десяти днів кожного місяця чи автоплатіж зробити?

Якщо картою користуватись, то..

Зображення

У мене овдп в рази більше суми депозиту,в пакет не входить . Можна авжеж тричі на день гаджетом купляти каву і виконати умови. В мене зараз 3 контракти від різних операторів ,які я постійно сплачую ,тому з користю буде для мене сплачувати зв'язок малими траншами .
sens
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 07:14

5 грн

Мій контракт Київстар поповнюється мінімально на 5 грн,нагадую якщо хто не знає,то контракт знімає з рахунку подобово кошти. Тому можна кожного дня відсотки по швидкому депозиту перекидати на оплату мобільного .
sens
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 07:15

  Boundless написав:Зробіть автопілот

Кожного дня отримую відсотки на картки , зараз тримаю менше 250к , став цікавіше продукт в іншому банку.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 07:17

sens
Тут питання скоріше «а навіщо тоді вам карта с ознаками преміальності?» якщо ви її по суті не юзаєте, а загроза абонплати висить постійно?
Чи вона зараз просто вимушено тимчасово на паузі лежить, поки нема можливості виїзду, де (за кордоном) в принципі її преміальність і розкривається найбільше?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 08:30

  sens написав:Є діючий пакет сігнатуре
Прошу пояснити,є кількість на різні номери якісь ліміти чи комісії,тому що овдп щось після 2(!) випадкових дій з вини банку при купівлі овдп мене особисто напружує,тому щоб оминати комісії в розмірі 150 грн чи можна поповнити 3 різні номери кожного дня протягом перших десяти днів кожного місяця чи автоплатіж зробити?

Доброго ранку! 🙌
Поповнення мобільного номера відбувається без комісії. Є лише ліміт на суму поповнення Переказ для оплати послуг мобільного (стільникового) зв'язку*
Ліміт на операцію - 5 000 грн
Ліміт на день - 5 000 грн
Ліміт на місяць - 5 000 грн

На жаль, автоплатіж, поки що не реалізовано. А так, ви можете 3 різних номера поповнювати з вашої картки без проблем. Тим паче відразу можна буде у застосунку і побачити, скільки вже було зроблено операцій, щоб виконати одну із умов.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 08:38

  Hotab написав:sens
Тут питання скоріше «а навіщо тоді вам карта с ознаками преміальності?» якщо ви її по суті не юзаєте, а загроза абонплати висить постійно?
Чи вона зараз просто вимушено тимчасово на паузі лежить, поки нема можливості виїзду, де (за кордоном) в принципі її преміальність і розкривається найбільше?

Я завжди прошу надати саму безкоштовну картку зі стрічкою з найкращими умовами без абонплати і безкоштовно зняття в банкоматах України з найбільшім лімітом на місяць.
sens
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