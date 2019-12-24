Додано: Суб 07 вер, 2024 11:12

1finanсier написав: Панове, розкажіть будь ласка стосовно акційної розстрочки. З умовами більш менш все зрозуміло. Трішки не зрозуміло, як це відібразиться на карці - ліміт доступних коштів збільшиться після переводу у росстрочку, чи як? І чи потрібно буде платити абонплату кредитки по закінченню місяця за використаний ліміт (начебто ні)? І якщо там ще трати є без розстрочок, то як вирахувати, скільки погашати, щоб не платити зайві 100 грн? Панове, розкажіть будь ласка стосовно акційної розстрочки. З умовами більш менш все зрозуміло. Трішки не зрозуміло, як це відібразиться на карці - ліміт доступних коштів збільшиться після переводу у росстрочку, чи як? І чи потрібно буде платити абонплату кредитки по закінченню місяця за використаний ліміт (начебто ні)? І якщо там ще трати є без розстрочок, то як вирахувати, скільки погашати, щоб не платити зайві 100 грн?

Доброго дня! Якщо у вас є кредитний ліміт по картці і ви оформлюєте розстрочку, то ліміт зменшується на цю суму. Тобто, погашаючи заборгованість, ліміт буде збільшуватися/відновлюватися.Умовно, у вас ліміт 10 000 грн. Ви оформили розстрочку на 5 000 грн. Доступний ліміт складає 5 000 грн. Ви внесли перший платіж 1 000 грн, тобто вже по розстрочці у вас залишається заборгованість 4 000 грн, а доступний кредитний ліміт складає 6 000 грн.РКО в 100 грн може списатися, якщо по картці у розрахункову дату є заборгованість 20 грн і більше (розстрочка сюди не входить).Як дізнатися чи буде списано РКО? Це ви можете перевірити у застосунку. Де окремо ви бачите загальну заборгованість, окремо суму, яка у розстрочках. Тобто, можна вирахувати скільки потрібно довнести на картку (якщо були покупки, перекази) і довнести цю суму, якщо не хочете, щоб відбулося списання комісії в 100 грн.Стосовно вашого питання по розстрочкам. Мінімальна сума покупки для оформлення в розстрочку — 500 грн за рахунок кредитних коштів.Якщо на рахунку є власні кошти — у розстрочку буде оформлено на ту частину операції, яка була погашена за рахунок кредитного ліміту.Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️