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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1259126012611262

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Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 20:02

  ALEF написав:Як отримати квитанції за 2022 та 2023 роки?
Сайт sensebank.com.ua вже не працює, я првильно рузумію? Чи то тільки в мне щось не працює?
В мобільному додатку по рахунку бачу операції лише за 365 днів, наразі найстаріша операція від 3 вересня.

Якось можна отримати квитанції по старих платіжках не звертаючись у відділення?
А у відділенні можна?


Формування квитанцій в веб-версії My Sense Bank вже недоступне, ця функція доступна у мобільному застосунку Sense SuperApp.

Отримати квитанцію за пройденою операцією доступно для певного переліку операцій:
- оплата комунальних послуг за банером в застосунку
- переказ за реквізитами
- переказ за номером телефону
- переказ за номером картки

Загалом, якщо це операція на нашому ресурсі, то через підтримку можна отримати квитанцію, якщо є операція на сторонньому ресурсі, наприклад оплата в АТБ, то сформувати недоступно.
Тому звертатись у відділення не обов'язково, варто написати до нас в чат підтримки в Sense SuperApp і колеги допоможуть із цим 😊

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 10:17

Re: Sense Bank

Панове, розкажіть будь ласка стосовно акційної розстрочки. З умовами більш менш все зрозуміло. Трішки не зрозуміло, як це відібразиться на карці - ліміт доступних коштів збільшиться після переводу у росстрочку, чи як? І чи потрібно буде платити абонплату кредитки по закінченню місяця за використаний ліміт (начебто ні)? І якщо там ще трати є без розстрочок, то як вирахувати, скільки погашати, щоб не платити зайві 100 грн?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 10:26

  1finanсier написав:Панове, розкажіть будь ласка стосовно акційної розстрочки. З умовами більш менш все зрозуміло. Трішки не зрозуміло, як це відібразиться на карці - ліміт доступних коштів збільшиться після переводу у росстрочку, чи як? І чи потрібно буде платити абонплату кредитки по закінченню місяця за використаний ліміт (начебто ні)? І якщо там ще трати є без розстрочок, то як вирахувати, скільки погашати, щоб не платити зайві 100 грн?


ліміт на прості витрати і на розстрочку один. тому коли переводите на розстрочку - ліміт доступний для покупок зменшується.
при розрахунку 100 грн заборгованість по розстрочкам не враховується.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 10:43

  tester7336 написав:
  1finanсier написав:Панове, розкажіть будь ласка стосовно акційної розстрочки. З умовами більш менш все зрозуміло. Трішки не зрозуміло, як це відібразиться на карці - ліміт доступних коштів збільшиться після переводу у росстрочку, чи як? І чи потрібно буде платити абонплату кредитки по закінченню місяця за використаний ліміт (начебто ні)? І якщо там ще трати є без розстрочок, то як вирахувати, скільки погашати, щоб не платити зайві 100 грн?


ліміт на прості витрати і на розстрочку один. тому коли переводите на розстрочку - ліміт доступний для покупок зменшується.
при розрахунку 100 грн заборгованість по розстрочкам не враховується.

А буде якось відібражатися в додатку, скільки потрібно гаситися, щоб не платити 100 грн абонплати за користування лімітом (без урахування розстрочок) чи потрібно самому вираховувати борг (ну тіпа загальний борг мінус розстрочки)?
І ще таке питання - наприклад в мене ліміт 5000, а хочу зробити дві розстрочки на 4 тис і 3 тис. То я роблю першу розстрочку на 4 тис, а потім докладаю на картку додатково 2 тис, і купляю другий товар на 3 тис і знову оформлюю розстрочку, чи як це працює?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 11:12

Re: Sense Bank

  1finanсier написав:Панове, розкажіть будь ласка стосовно акційної розстрочки. З умовами більш менш все зрозуміло. Трішки не зрозуміло, як це відібразиться на карці - ліміт доступних коштів збільшиться після переводу у росстрочку, чи як? І чи потрібно буде платити абонплату кредитки по закінченню місяця за використаний ліміт (начебто ні)? І якщо там ще трати є без розстрочок, то як вирахувати, скільки погашати, щоб не платити зайві 100 грн?

Доброго дня! Якщо у вас є кредитний ліміт по картці і ви оформлюєте розстрочку, то ліміт зменшується на цю суму. Тобто, погашаючи заборгованість, ліміт буде збільшуватися/відновлюватися.
Умовно, у вас ліміт 10 000 грн. Ви оформили розстрочку на 5 000 грн. Доступний ліміт складає 5 000 грн. Ви внесли перший платіж 1 000 грн, тобто вже по розстрочці у вас залишається заборгованість 4 000 грн, а доступний кредитний ліміт складає 6 000 грн.
РКО в 100 грн може списатися, якщо по картці у розрахункову дату є заборгованість 20 грн і більше (розстрочка сюди не входить).
Як дізнатися чи буде списано РКО? Це ви можете перевірити у застосунку. Де окремо ви бачите загальну заборгованість, окремо суму, яка у розстрочках. Тобто, можна вирахувати скільки потрібно довнести на картку (якщо були покупки, перекази) і довнести цю суму, якщо не хочете, щоб відбулося списання комісії в 100 грн.
Дізнатися суму пільгового періоду за кредитною карткою в Sense SuperApp: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016942900
Дізнатися мінімальний платіж за кредитною карткою в Sense SuperApp: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016989459

Стосовно вашого питання по розстрочкам. Мінімальна сума покупки для оформлення в розстрочку — 500 грн за рахунок кредитних коштів.
Якщо на рахунку є власні кошти — у розстрочку буде оформлено на ту частину операції, яка була погашена за рахунок кредитного ліміту.
Які є види розстрочок на покупку з кредитної картки?: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0013882180

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 11:17

Re: Sense Bank

Робив ремонти. Брав розстрочку в Моно, А-банк і Сенс. Є з чим порівнювати. Дебільнішої і незрозумілішої форми розстрочки ніде немає. В Сенсі чорт ногу зломить. Жах(
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 11:51

Re: Sense Bank

sens написав:
  Boundless написав:Зробіть автопілот

Кожного дня отримую відсотки на картки , зараз тримаю менше 250к , став цікавіше продукт в іншому банку.
Який саме?
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 11:53

Re: Sense Bank

Sense Bank написав:
На жаль, автоплатіж, поки що не реалізовано.

Банк навіть на комуналку автоплатіж не спромігся зробити, що там казати вже за інше
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 11:57

Re: Sense Bank

  1finanсier написав:А буде якось відібражатися в додатку, скільки потрібно гаситися, щоб не платити 100 грн абонплати за користування лімітом (без урахування розстрочок) чи потрібно самому вираховувати борг (ну тіпа загальний борг мінус розстрочки)?

Не буде.
Там ОКРЕМО відображується загальна заборгованість (ЗБ), заборгованість у грейсі (З) та Розстрочки (Р).
Ото щоби не платити РКО, треба забезпечити на кредрах ЗБ-Р+0.01% < 20 грн до 18:00 РД.

  1finanсier написав:І ще таке питання - наприклад в мене ліміт 5000, а хочу зробити дві розстрочки на 4 тис і 3 тис. То я роблю першу розстрочку на 4 тис, а потім докладаю на картку додатково 2 тис, і купляю другий товар на 3 тис і знову оформлюю розстрочку, чи як це працює?
Ви не зможете взяти 2гу Розстрочку, тому що після 1ї розстрочки ваш доступний кредліміт буде знижено до 1К, а на (додані) власні кошти Розстрочку не дають... Є варіант ЗАГАСИТИ частково 1шу Розстрочку на 2К, і т.ч. вивільнити необхідний ліміт і вже тоді оформити другу Розстрочку :idea:

Ап. Раніше не можна було взяти Розстрочку, якщо платіж був частково (хоч за 1 коп) за власні кошти... тому приходилося частково гасити дійсні розстрочки. Зараз он кажуть, що Розстрочка таки буде оформлена і на частку кредитних. Хм, ну перевірте 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 13:18

Re: Sense Bank

  jay2004 написав:Дебільнішої і незрозумілішої форми розстрочки ніде немає. В Сенсі чорт ногу зломить. Жах(

Доброго суботнього дня вам :)
А допоможіть стати краще, точніше надайде, будь ласка, ваш фідбек по користуванню?
Що більше засмутило, що не вдалося?

Буду особливо вам вдячний 🙌

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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