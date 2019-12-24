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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 11:31

  jay2004 написав:Робив ремонти. Брав розстрочку в Моно, А-банк і Сенс. Є з чим порівнювати. Дебільнішої і незрозумілішої форми розстрочки ніде немає. В Сенсі чорт ногу зломить. Жах(


ну ви порівнюєте зовсім дві різні системи.
одна працює по принципу операції а інша працює по принципу розподілу по рахунку.
те що ви не розумієте не означає що чорт ногу зломить.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 12:26

Всім дякую за відповіді на мої питання.І "+" до карми )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 18:32

Re: Sense Bank

если продавец продает только через пейпал то как пройдет покупка с алкиной карты?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 21:45

  tester7336 написав:если продавец продает только через пейпал то как пройдет покупка с алкиной карты?

Нормально должно пройти если вы просто оплачиваете товар на каком-то сайте.
antey718
 
Повідомлень: 849
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