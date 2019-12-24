ну ви порівнюєте зовсім дві різні системи.
одна працює по принципу операції а інша працює по принципу розподілу по рахунку.
те що ви не розумієте не означає що чорт ногу зломить.
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Додано: Нед 08 вер, 2024 11:31
ну ви порівнюєте зовсім дві різні системи.
одна працює по принципу операції а інша працює по принципу розподілу по рахунку.
те що ви не розумієте не означає що чорт ногу зломить.
Додано: Нед 08 вер, 2024 18:32
Re: Sense Bank
если продавец продает только через пейпал то как пройдет покупка с алкиной карты?
Додано: Нед 08 вер, 2024 21:45
Додано: Пон 09 вер, 2024 11:26
Розподіл кред ліміту
Не зрозумів логіку творців алгоритму зміни кредитного ліміту. Для себе вважав, що працює по принципу закону сполучених посудин, але, не натиснувши на "+", я "загубив" частину наданого ліміту. На Епіцентрі та АТБ відмінусувало, а на РЕД не прибуло. В підтримці запропонували замість втрати отримати готівковий кредит.
Додано: Пон 09 вер, 2024 11:43
Re: Sense Bank
карта була погашена в 0 (епіцентру)
але всеодно списало за користування кредитом -100, що за шахраї?
і ще якісь списання (покупки) -0.003
списання (готівкові операції) -63,38
все це одночасно
при цьому готівкова операція була лише одна це ПОПОВНЕННЯ в терміналі де писало що сенс 0%
за поповнення вони теж деруть відсотки лол?
Зараз переглядають цей форум: quadro_tony_da, ramzes4, Sense Bank, wolt450 і 2 гостей
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