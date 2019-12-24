kulikrom Зрозумів вас. Якщо так, то все спрацювало правильно. Адже за двома картками ліміт було зменшено, але не додано до третьої
*Андрій
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Додано: Пон 09 вер, 2024 12:26
kulikrom Зрозумів вас. Якщо так, то все спрацювало правильно. Адже за двома картками ліміт було зменшено, але не додано до третьої
*Андрій
Додано: Пон 09 вер, 2024 12:29
quadro_tony_da При переказі списується комісія за цю операцію, але ще є відсотки за користування готівкою. Написав вам у особисті для уточнення даних, щоб детальніше все переглянути
*Андрій
Додано: Пон 09 вер, 2024 12:37
нажаль для мене - не правильно. Як й вказав вище, логіки не бачу. В опису (в ССА) ...ти можеш зменшити, збілшити ліміт або перерозподілити, а по ділу, для юзера не доступно одностороннє збільшення, а от зменшення - навпаки, без додаткового попередження про особливість цієї дії.
Додано: Пон 09 вер, 2024 14:04
Re: Sense Bank
розібрались з комісіями
хто не знає - не переказуйте з карти Вигода на інші картки навіть В МЕЖАХ ВЛАСНОГО рахунку.
бо це все рахується як готівкова операція (логіка вийшла з чату)
і вам нарахують додаткові відсотки за це
я не здивований чому люди все чатіше дивляться в сторону крипти, там не намагаються тебе обманути різними ось такими правилами як вище.
Додано: Пон 09 вер, 2024 14:13
quadro_tony_da Так завжди було за рахунок кредитних коштів для Вигоди, АТБ, РЕД і так далі. Будь-який переказ між картками вважається готівковою операцією, навіть якщо це переказ між власними картками в межах нашого банку. За таку операцію буде комісія 4% мінімум 20 грн, а також нараховуються стандартні відсотки за дні користування.
*Андрій
Додано: Пон 09 вер, 2024 14:36
І відобразяться ці нарахування на кредрахунку вже після 21:00 в РД...
А як зрозуміти клієнту, що ці нарахування от-от будуть зняті з рахунку?!!
Ну постукати у Чат, може там просвітлений чатланін щось розумне і підкаже
ПС. Sense Bank, А здається, що СВОЇ можна нашару перепихувати з окремих (не додаткових) АТБ і Вигоди
от с Реда не можна!!
Додано: Пон 09 вер, 2024 17:06
Re: Sense Bank
Шановне панство, питання до практиків з акційної розстрочки - наприклад сьогодні оформив розстрочку, а РД в мене 5е число. Коли мені потрібно будегасити перший платіж - до 5го жовтня чи до 5го листопада?
Бо читав приклад в FAQ, але там оформлення розстрочки і потім РД в цьому ж місяці, то гаситися в наступному місяці. То ж вирішив все ж краще перепитати у знавців )
Додано: Пон 09 вер, 2024 17:24
Сьогодні ви оформили розстрочку (повноцінне оформлення буде після проходження покупки по рахунку, це 1-3 дні), перша розрахункова дата пропускається, а вже 5 жовтня у вас буде сформований платіж по розстрочці, який буде списаний 5 листопада (цей платіж після списання за рахунок кредитного ліміту переходить у суму для пільгового періоду), яку варто буде погасити до 5 грудня.
Але є інший шлях, ви можете внести власні кошти до 5 листопада, і платіж буде списаний власними коштами, після чого сформується наступний платіж, який треба внести до 5 грудня так само власними коштами.
Детальніше можу конкретно на вашому прикладі в особистих повідомленнях пояснити 😊
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Додано: Пон 09 вер, 2024 21:32
Та не треба це вам відслідковувати самостійно ті розстрочки!
Сенс через одну РД сам спишить черговий платіж по розстрочкам на кредзаборгованість в грейсі. Ви побачите вже загальну суму у рядку Заборгованість (у грейсі), і у вас буде ще +30дн до наступної РД на погашення. Це якщо ви хочете заплатити 100 грн за РКО.
...і ніяких інших шляхів!! Борг він і в Африці борг -- від РД до РД
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