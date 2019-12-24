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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 12:26

kulikrom Зрозумів вас. Якщо так, то все спрацювало правильно. Адже за двома картками ліміт було зменшено, але не додано до третьої :(

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 12:29

quadro_tony_da При переказі списується комісія за цю операцію, але ще є відсотки за користування готівкою. Написав вам у особисті для уточнення даних, щоб детальніше все переглянути

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12760
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 12:37

  Sense Bank написав:Якщо так, то все спрацювало правильно.

нажаль для мене - не правильно. Як й вказав вище, логіки не бачу. В опису (в ССА) ...ти можеш зменшити, збілшити ліміт або перерозподілити, а по ділу, для юзера не доступно одностороннє збільшення, а от зменшення - навпаки, без додаткового попередження про особливість цієї дії.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:04

Re: Sense Bank

розібрались з комісіями

хто не знає - не переказуйте з карти Вигода на інші картки навіть В МЕЖАХ ВЛАСНОГО рахунку.

бо це все рахується як готівкова операція (логіка вийшла з чату)
і вам нарахують додаткові відсотки за це

я не здивований чому люди все чатіше дивляться в сторону крипти, там не намагаються тебе обманути різними ось такими правилами як вище. :|
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:13

quadro_tony_da Так завжди було за рахунок кредитних коштів для Вигоди, АТБ, РЕД і так далі. Будь-який переказ між картками вважається готівковою операцією, навіть якщо це переказ між власними картками в межах нашого банку. За таку операцію буде комісія 4% мінімум 20 грн, а також нараховуються стандартні відсотки за дні користування.

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:36

  Sense Bank написав:quadro_tony_da Так завжди було за рахунок кредитних коштів для Вигоди, АТБ, РЕД і так далі. Будь-який переказ між картками вважається готівковою операцією, навіть якщо це переказ між власними картками в межах нашого банку. За таку операцію буде комісія 4% мінімум 20 грн, а також нараховуються стандартні відсотки за дні користування.

*Андрій

І відобразяться ці нарахування на кредрахунку вже після 21:00 в РД...
А як зрозуміти клієнту, що ці нарахування от-от будуть зняті з рахунку?!!
Ну постукати у Чат, може там просвітлений чатланін щось розумне і підкаже :mrgreen:

ПС. Sense Bank, А здається, що СВОЇ можна нашару перепихувати з окремих (не додаткових) АТБ і Вигоди :idea:
от с Реда не можна!!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:06

Re: Sense Bank

Шановне панство, питання до практиків з акційної розстрочки - наприклад сьогодні оформив розстрочку, а РД в мене 5е число. Коли мені потрібно будегасити перший платіж - до 5го жовтня чи до 5го листопада?
Бо читав приклад в FAQ, але там оформлення розстрочки і потім РД в цьому ж місяці, то гаситися в наступному місяці. То ж вирішив все ж краще перепитати у знавців )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:24

  1finanсier написав:Шановне панство, питання до практиків з акційної розстрочки - наприклад сьогодні оформив розстрочку, а РД в мене 5е число. Коли мені потрібно будегасити перший платіж - до 5го жовтня чи до 5го листопада?
Бо читав приклад в FAQ, але там оформлення розстрочки і потім РД в цьому ж місяці, то гаситися в наступному місяці. То ж вирішив все ж краще перепитати у знавців )


Сьогодні ви оформили розстрочку (повноцінне оформлення буде після проходження покупки по рахунку, це 1-3 дні), перша розрахункова дата пропускається, а вже 5 жовтня у вас буде сформований платіж по розстрочці, який буде списаний 5 листопада (цей платіж після списання за рахунок кредитного ліміту переходить у суму для пільгового періоду), яку варто буде погасити до 5 грудня.

Але є інший шлях, ви можете внести власні кошти до 5 листопада, і платіж буде списаний власними коштами, після чого сформується наступний платіж, який треба внести до 5 грудня так само власними коштами.
Детальніше можу конкретно на вашому прикладі в особистих повідомленнях пояснити 😊

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 21:32

  1finanсier написав:Шановне панство, питання до практиків з акційної розстрочки - наприклад сьогодні оформив розстрочку, а РД в мене 5е число. Коли мені потрібно будегасити перший платіж - до 5го жовтня чи до 5го листопада?
Бо читав приклад в FAQ, але там оформлення розстрочки і потім РД в цьому ж місяці, то гаситися в наступному місяці. То ж вирішив все ж краще перепитати у знавців )
Та не треба це вам відслідковувати самостійно ті розстрочки!
Сенс через одну РД сам спишить черговий платіж по розстрочкам на кредзаборгованість в грейсі. Ви побачите вже загальну суму у рядку Заборгованість (у грейсі), і у вас буде ще +30дн до наступної РД на погашення. Це якщо ви хочете заплатити 100 грн за РКО.

  Sense Bank написав:Але є інший шлях
...і ніяких інших шляхів!! Борг він і в Африці борг -- від РД до РД :mrgreen:
Amethyst
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