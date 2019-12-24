Хммм..цікаво🤔
Біжу до вас в особисті
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2024 11:34
Хммм..цікаво🤔
Біжу до вас в особисті
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Вів 10 вер, 2024 11:58
Вчора треба було дивитися ))
А сьогодні вже Алка підчистила поле для обрахування боргу для нового періоду.
У вас завжди відображується Загал. заб-ть!
от віднімить від неї З них у розстрочці і це і буде, що треба сплатити сьогодні до 18-00 щоби не платити РКО.
Правда сьогодні ще можуть провести ваші трати за останні 2..3 дні, і можуть виплести нараХування коміс за обнали/р2р з кредитних... але це вже ягідки, які можуть збирати тільки профі
Додано: Вів 10 вер, 2024 12:23
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