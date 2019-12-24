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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 11:34

  tester7336 написав:Хто зламав додаток?
Сьогодні в мене РД.
В цей день завжди писало борг який потрібно сплатити щоб не потрапити на 100 грн.
І зараз там пише - борг відсутній. Хоча він є і якби я не перевірив то потрапив би на 100 грн.

Алка МУХЛЮЄ ?????

Хммм..цікаво🤔
Біжу до вас в особисті
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12761
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 11:58

  tester7336 написав:Хто зламав додаток?
Сьогодні в мене РД.
В цей день завжди писало борг який потрібно сплатити щоб не потрапити на 100 грн.
І зараз там пише - борг відсутній. Хоча він є і якби я не перевірив то потрапив би на 100 грн.

Алка МУХЛЮЄ ?????

Вчора треба було дивитися ))
А сьогодні вже Алка підчистила поле для обрахування боргу для нового періоду.
У вас завжди відображується Загал. заб-ть!
от віднімить від неї З них у розстрочці і це і буде, що треба сплатити сьогодні до 18-00 щоби не платити РКО.
Правда сьогодні ще можуть провести ваші трати за останні 2..3 дні, і можуть виплести нараХування коміс за обнали/р2р з кредитних... але це вже ягідки, які можуть збирати тільки профі 8) :lol:
Amethyst
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Повідомлень: 5678
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:23

  Amethyst написав:Вчора треба було дивитися ))


завжди було в РД потрібно дивитися а не в переддень
Я завжди дивився після 12-00 щоб відбулися всі допроводки.

ЗІ
через оці заморочки я ніколи і нікому не рекомендую карти алки. хоча вони досить цікаві.
tester7336
 
Повідомлень: 225
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