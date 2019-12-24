Хммм..цікаво🤔
Біжу до вас в особисті
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2024 11:34
Хммм..цікаво🤔
Біжу до вас в особисті
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Вів 10 вер, 2024 11:58
Вчора треба було дивитися ))
А сьогодні вже Алка підчистила поле для обрахування боргу для нового періоду.
У вас завжди відображується Загал. заб-ть!
от віднімить від неї З них у розстрочці і це і буде, що треба сплатити сьогодні до 18-00 щоби не платити РКО.
Правда сьогодні ще можуть провести ваші трати за останні 2..3 дні, і можуть виплести нараХування коміс за обнали/р2р з кредитних... але це вже ягідки, які можуть збирати тільки профі
Додано: Вів 10 вер, 2024 12:23
ви не праві. в перед день там повинна висіти заборгованність яка була нарахована в попередній РД. а сьогодні з ранку до тієї суми повинні були додати витрати поточного місяця.
але моя заборгованність в минулий РД була нуль. думав сьогідні додадуть витрати поточного місяця - але фігушки. нуль як був нулем так і залишився.
Я завжди дивився після 12-00 щоб відбулися всі допроводки.
ЗІ
через оці заморочки я ніколи і нікому не рекомендую карти алки. хоча вони досить цікаві.
ЗЗІ
в перед день ми дивилися заборгованність коли алка відмінила РКО.
щоб платити тільки заборгованність по минулому РД і не платити витрати поточного місяця. після того як алка відновила РКО ця схема втратила актуальність.
Додано: Вів 10 вер, 2024 13:22
Re: Sense Bank
Додано: Вів 10 вер, 2024 14:36
та суть не в тому щоб підказали суму а в тому що раніше воно після 9 ранку писало красним (забогованність минулого РД)+(витрати поточного місяця)
Додано: Вів 10 вер, 2024 14:52
Це ж було півроку або і рік тому. Алка підвищила ДРС!!
Хоча я вже давно туди не заглядаю, бо керуюся ДомБух ))
ПС. Сьогодні ранком у Алки було задвоєння приходу... От у мене зайві 20К на рахунку... Весь день на них дивлюся... Було б +20 лімонів, то вже б шкурнув у Канаду шолі... а так чекаю коли саппорт раздуплиться ))
Додано: Вів 10 вер, 2024 14:56
Re: Sense Bank
Вітаю! А можете, будь ласка, більш детально уточнити? Зараз у вас спостерігається ця проблема? Якщо так, тоді вже поспішаю до вас у пп
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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