tester7336 написав:Хто зламав додаток? Сьогодні в мене РД. В цей день завжди писало борг який потрібно сплатити щоб не потрапити на 100 грн. І зараз там пише - борг відсутній. Хоча він є і якби я не перевірив то потрапив би на 100 грн.
Алка МУХЛЮЄ ?????
Хммм..цікаво🤔 Біжу до вас в особисті Ваша помічниця, Оля🧚♀️
tester7336 написав:Хто зламав додаток? Сьогодні в мене РД. В цей день завжди писало борг який потрібно сплатити щоб не потрапити на 100 грн. І зараз там пише - борг відсутній. Хоча він є і якби я не перевірив то потрапив би на 100 грн.
Алка МУХЛЮЄ ?????
Вчора треба було дивитися )) А сьогодні вже Алка підчистила поле для обрахування боргу для нового періоду. У вас завжди відображується Загал. заб-ть! от віднімить від неї З них у розстрочці і це і буде, що треба сплатити сьогодні до 18-00 щоби не платити РКО. Правда сьогодні ще можуть провести ваші трати за останні 2..3 дні, і можуть виплести нараХування коміс за обнали/р2р з кредитних... але це вже ягідки, які можуть збирати тільки профі
ви не праві. в перед день там повинна висіти заборгованність яка була нарахована в попередній РД. а сьогодні з ранку до тієї суми повинні були додати витрати поточного місяця. але моя заборгованність в минулий РД була нуль. думав сьогідні додадуть витрати поточного місяця - але фігушки. нуль як був нулем так і залишився. Я завжди дивився після 12-00 щоб відбулися всі допроводки.
ЗІ через оці заморочки я ніколи і нікому не рекомендую карти алки. хоча вони досить цікаві.
ЗЗІ в перед день ми дивилися заборгованність коли алка відмінила РКО. щоб платити тільки заборгованність по минулому РД і не платити витрати поточного місяця. після того як алка відновила РКО ця схема втратила актуальність.
tester7336 написав:Я завжди дивився після 12-00 щоб відбулися всі допроводки.
Проводки можуть бути і в 17:45!!
ПС. І зараз ви ще можете отримати потрібну вам інфу в ССА.
та суть не в тому щоб підказали суму а в тому що раніше воно після 9 ранку писало красним (забогованність минулого РД)+(витрати поточного місяця)
Це ж було півроку або і рік тому. Алка підвищила ДРС!! Хоча я вже давно туди не заглядаю, бо керуюся ДомБух ))
ПС. Сьогодні ранком у Алки було задвоєння приходу... От у мене зайві 20К на рахунку... Весь день на них дивлюся... Було б +20 лімонів, то вже б шкурнув у Канаду шолі... а так чекаю коли саппорт раздуплиться ))
Amethyst написав:ПС. Сьогодні ранком у Алки було задвоєння приходу... От у мене зайві 20К на рахунку... Весь день на них дивлюся... Було б +20 лімонів, то вже б шкурнув у Канаду шолі... а так чекаю коли саппорт раздуплиться ))
Вітаю! А можете, будь ласка, більш детально уточнити? Зараз у вас спостерігається ця проблема? Якщо так, тоді вже поспішаю до вас у пп