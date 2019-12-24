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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 11:34

  tester7336 написав:Хто зламав додаток?
Сьогодні в мене РД.
В цей день завжди писало борг який потрібно сплатити щоб не потрапити на 100 грн.
І зараз там пише - борг відсутній. Хоча він є і якби я не перевірив то потрапив би на 100 грн.

Алка МУХЛЮЄ ?????

Хммм..цікаво🤔
Біжу до вас в особисті
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 11:58

  tester7336 написав:Хто зламав додаток?
Сьогодні в мене РД.
В цей день завжди писало борг який потрібно сплатити щоб не потрапити на 100 грн.
І зараз там пише - борг відсутній. Хоча він є і якби я не перевірив то потрапив би на 100 грн.

Алка МУХЛЮЄ ?????

Вчора треба було дивитися ))
А сьогодні вже Алка підчистила поле для обрахування боргу для нового періоду.
У вас завжди відображується Загал. заб-ть!
от віднімить від неї З них у розстрочці і це і буде, що треба сплатити сьогодні до 18-00 щоби не платити РКО.
Правда сьогодні ще можуть провести ваші трати за останні 2..3 дні, і можуть виплести нараХування коміс за обнали/р2р з кредитних... але це вже ягідки, які можуть збирати тільки профі 8) :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:23

  Amethyst написав:Вчора треба було дивитися ))


ви не праві. в перед день там повинна висіти заборгованність яка була нарахована в попередній РД. а сьогодні з ранку до тієї суми повинні були додати витрати поточного місяця.
але моя заборгованність в минулий РД була нуль. думав сьогідні додадуть витрати поточного місяця - але фігушки. нуль як був нулем так і залишився.
Я завжди дивився після 12-00 щоб відбулися всі допроводки.

ЗІ
через оці заморочки я ніколи і нікому не рекомендую карти алки. хоча вони досить цікаві.

ЗЗІ
в перед день ми дивилися заборгованність коли алка відмінила РКО.
щоб платити тільки заборгованність по минулому РД і не платити витрати поточного місяця. після того як алка відновила РКО ця схема втратила актуальність.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 13:22

Re: Sense Bank

  tester7336 написав:Я завжди дивився після 12-00 щоб відбулися всі допроводки.
Проводки можуть бути і в 17:45!!

ПС. І зараз ви ще можете отримати потрібну вам інфу в ССА.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:36

  Amethyst написав:
  tester7336 написав:Я завжди дивився після 12-00 щоб відбулися всі допроводки.
Проводки можуть бути і в 17:45!!

ПС. І зараз ви ще можете отримати потрібну вам інфу в ССА.


та суть не в тому щоб підказали суму а в тому що раніше воно після 9 ранку писало красним (забогованність минулого РД)+(витрати поточного місяця)
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:52

  tester7336 написав:
  Amethyst написав:
  tester7336 написав:Я завжди дивився після 12-00 щоб відбулися всі допроводки.
Проводки можуть бути і в 17:45!!

ПС. І зараз ви ще можете отримати потрібну вам інфу в ССА.


та суть не в тому щоб підказали суму а в тому що раніше воно після 9 ранку писало красним (забогованність минулого РД)+(витрати поточного місяця)

Це ж було півроку або і рік тому. Алка підвищила ДРС!!
Хоча я вже давно туди не заглядаю, бо керуюся ДомБух ))

ПС. Сьогодні ранком у Алки було задвоєння приходу... От у мене зайві 20К на рахунку... Весь день на них дивлюся... Було б +20 лімонів, то вже б шкурнув у Канаду шолі... а так чекаю коли саппорт раздуплиться ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:56

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:ПС. Сьогодні ранком у Алки було задвоєння приходу... От у мене зайві 20К на рахунку... Весь день на них дивлюся... Було б +20 лімонів, то вже б шкурнув у Канаду шолі... а так чекаю коли саппорт раздуплиться ))

Вітаю! А можете, будь ласка, більш детально уточнити? Зараз у вас спостерігається ця проблема? Якщо так, тоді вже поспішаю до вас у пп :)

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Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:20

Зображення

после обновления. удаление/переустановка приложения результат тот же.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:59

  Wirująświatła написав:Зображення

после обновления. удаление/переустановка приложения результат тот же.

Вітаю! Вже поспішаю до вас у приватні повідомлення, щоб допомогти з вирішенням вашого питання.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:38

Re: Sense Bank

Друзі, при користуванням картки РЕД виникло таке гипотетичне питання - якщо по картці є вільний КЛ у розмірі 5 тис,інші гроші в розстрочці і тепер якщо я поповню картку на 10 тис і зроблю нею оплату в 10 тис, то які гроші спишуться в першу чергу - свої, чи кредитні ?
1finanсier
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